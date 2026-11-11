Сегодня в области Абай состоялось торжественное открытие автомобильной дороги «Аягоз – Тарбагатай», вопрос ремонта которой на протяжении длительного времени поднимался местными жителями. На участке «Аягоз – Тарбагатай» автомобильной дороги республиканского значения «Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Богаз» полностью завершены работы по среднему ремонту.

В церемонии открытия принял участие аким области Берик Уали. Глава региона поздравил жителей с важным событием и отметил значение обновлённой дороги для населения.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана уделил особое внимание повышению транспортно-логистического потенциала страны, развитию транзитных направлений и созданию качественной дорожной инфраструктуры. В декабре прошлого года во время моей поездки в село Тарбагатай жители подняли вопрос состояния этой дороги. Тогда мы пообещали решить проблему. И сегодня благодаря совместной работе Министерства транспорта, компании «ҚазАвтоЖол» и областного акимата мы стали свидетелями этого долгожданного события. В народе говорят: «Ценность дороги знает тот, кто по ней ездит». Если раньше путь из Аягоза в Тарбагатай занимал два часа, то теперь его можно преодолеть всего за 40 минут. Это не просто экономия времени, а конкретный результат, который повышает качество жизни людей и укрепляет транспортные связи между районами. Эта дорога важна не только для жителей села Тарбагатай, но и для населения Аксуатского, Зайсанского и Тарбагатайского районов, поскольку является одним из основных транспортных направлений. Поэтому сегодняшнее событие – общая радость не только для жителей Аягозского района, но и соседних территорий», – подчеркнул Берик Уали.

Автомобильная дорога «Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Богаз» была построена в 1978–1980 годах. Её общая протяжённость на территории области Абай составляет 618 километров. В прошлом году средним ремонтом было охвачено 15 километров дороги. В текущем году работы продолжились, в результате чего полностью отремонтировано ещё 66 километров.

В ходе ремонта укреплено основание дорожного полотна, уложено новое асфальтобетонное покрытие, приведены в порядок обочины, обновлены водопропускные сооружения и элементы инфраструктуры, обеспечивающие безопасность дорожного движения.

На отдельных участках предусмотрены остановочные площадки, пассажирские павильоны, системы освещения и санитарный объект.

Местные жители выразили благодарность за обновление дороги, отметив, что её ремонт значительно облегчит передвижение между населёнными пунктами.

«Одним из ключевых направлений, обозначенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, стало развитие транспортной логистики. Мы очень рады, что дорога «Аягоз – Тарбагатай» наконец отремонтирована и открыта. На протяжении многих лет мы испытывали серьёзные трудности из-за её состояния. Ранее отдельные участки ремонтировались, однако комплексного обновления дороги не проводилось. Из-за изношенного покрытия пассажирским автобусам, следующим в Аксуат, Зайсан и Акжар, порой приходилось делать объезд через Жарминский район. Качественная дорога – это ещё и важный фактор, который позволит людям оставаться жить в родных сёлах, не переезжая в города. Поэтому мы искренне благодарны за проделанную работу», – рассказал житель села Тарбагатай Ардак Силамбаев.

В регионе также продолжается обновление автомобильных дорог местного значения. В настоящее время средним ремонтом охвачено 212,6 километра дорог. В том числе работы проводятся на трёх участках областного значения общей протяжённостью 41 километр, девяти участках районного значения протяжённостью 91,4 километра, а также на 80 улицах в 20 населённых пунктах общей протяжённостью 80,2 километра.