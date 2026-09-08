Аким области посетил воинскую часть

Глава региона Берик Уали посетил расположенную в Семее воинскую часть 28738, где ознакомился с ее деятельностью, условиями службы личного состава и материально-технической базой.

Воинская часть была сформирована в 1972 году как артиллерийский полк. В 1975 году полку были вручены боевое Красное знамя и грамота о его вручении. После создания Вооруженных Сил Республики Казахстан в 1992 году воинская часть была переформирована в корпусной артиллерийский полк и передана в состав 1-го армейского корпуса. С 1999 года часть функционировала как артиллерийская бригада, а с 2000 года была подчинена Восточному военному округу Вооруженных Сил.

Сегодня на территории части расположено 15 различных зданий. Здесь проходят срочную воинскую службу около 1000 солдат. Особое внимание уделяется боевой подготовке личного состава, бытовым условиям военнослужащих и обеспечению необходимыми материально-техническими средствами.

В ходе посещения аким области ознакомился с казарменно-бытовыми условиями, учебно-тренировочной базой и материально-техническим обеспечением воинской части.

Также глава региона встретился с военнослужащими, солдатами и учащимися, ответил на их вопросы. В ходе встречи были выслушаны предложения и мнения солдат, касающиеся прохождения воинской службы.

«Сегодня я хочу обратиться к вам не только как аким области, но и как гражданин нашей страны. Сегодня вы стоите в строю. Вы приняли военную присягу. Вам доверены самые ценные для нас вещи – мир, независимость и безопасность нашей страны. Сегодня государство оказывает значительную поддержку военнослужащим. Армия обеспечивается необходимым оснащением, улучшаются условия службы, повышается качество подготовки. Поэтому каждый солдат должен понимать: год, проведенный в армии, – это не потерянное время. Это период, наполненный возможностями. Местные исполнительные органы области Абай всегда поддерживают политику Главы государства, направленную на укрепление обороноспособности страны, повышение престижа воинской службы и укрепление казахстанского патриотизма. Совместно с Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями мы и впредь будем работать во имя обеспечения независимости и суверенитета нашего государства», – сказал Берик Уали.

Кроме того, военнослужащие, солдаты, а также родители военнослужащих, достойно исполняющих свой долг перед Родиной, были награждены благодарственными письмами акима области.