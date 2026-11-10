Сегодня аким области Абай Берик Уали встретился с представителями ТОО «ГРЭС Курчатов». В ходе встречи обсуждены вопросы реализации инвестиционного проекта по строительству конденсационной электростанции мощностью 700 МВт в городе Курчатове, а также развития инфраструктуры, необходимой для её ввода в эксплуатацию.

Учредитель ТОО «ГРЭС Курчатов» Темирлан Утегенов ознакомил главу региона с текущим состоянием проекта, проведёнными подготовительными работами и вопросами, требующими решения.

Особое внимание на встрече было уделено подключению будущей электростанции к инженерным сетям. В частности, рассмотрены вопросы прокладки водопровода к объекту, строительства линии электропередачи напряжением 500 кВ и протяжённостью 460 километров по направлению «Курчатов – Айдарлы», а также оформления земельных участков, необходимых для размещения инфраструктурных объектов.

Аким области Абай Берик Уали подчеркнул стратегическую значимость проекта для региона.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана определил укрепление энергетической безопасности страны одним из ключевых приоритетов. В этих условиях ввод новых энергетических объектов является требованием времени. Строительство новой конденсационной электростанции не только повысит надёжность энергоснабжения региона, но и придаст дополнительный импульс дальнейшему индустриальному развитию Курчатова. Со стороны акимата области инвесторам будет оказана вся необходимая поддержка», – отметил Берик Уали.

По итогам встречи глава региона поручил курирующему заместителю акима области, профильным областным управлениям и акиму города Курчатова совместно с инвесторами детально проработать возникающие в ходе реализации проекта вопросы, обеспечить развитие необходимой инфраструктуры и решить вопросы оформления дополнительных земельных участков для производственных нужд.

Напомним, летом текущего года в Курчатове началось строительство новой конденсационной электростанции мощностью 700 МВт.

Проект КЭС «Курчатов» является крупной стратегической инициативой, направленной на развитие энергетической инфраструктуры Казахстана, повышение экономического потенциала региона и укрепление его инвестиционной привлекательности.

Срок реализации проекта – 2026–2032 годы. Общий объём инвестиций составляет 881 миллиард тенге. После полного ввода в эксплуатацию станция будет вырабатывать до 5 миллиардов кВт·ч электроэнергии в год. Это позволит увеличить промышленный потенциал региона и укрепить устойчивость единой энергетической системы страны.

Проект имеет и важное социальное значение. На этапе строительства планируется обеспечить занятость до 5 тысяч человек, а после запуска станции будет создано 400 постоянных рабочих мест. Реализация проекта окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Курчатова и области Абай в целом.