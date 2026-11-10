В области Абай прошел региональный форум «Digital Abai – 2026»

10 ноября, в День работников цифровизации и информационных технологий, во Дворце школьников Семея состоялся региональный форум «Digital Abai – 2026». В мероприятии принял участие аким области Абай Берик Уали.

Выступая с приветственным словом, глава региона обозначил приоритетные направления цифрового развития области и подчеркнул важность внедрения современных технологий.

«Область Абай – это место, где пересекаются историческое наследие нашей страны, духовное возрождение и современное инновационное развитие. Сегодня цифровизация и передовые технологии – не просто технические инструменты. Это стратегическая сила, которая положительно влияет на качество жизни граждан, определяет конкурентоспособность региона, открывает новые возможности для экономики и позволяет молодому поколению в полной мере реализовать свой потенциал. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём Послании «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе» определил широкое внедрение искусственного интеллекта, формирование цифровой экономики и укрепление человеческого капитала в числе ключевых направлений развития страны. Это требование времени и конкретный ориентир на будущее. Область Абай реализует поставленные задачи не на словах, а через конкретные дела, измеримые результаты и позитивные изменения, которые должен почувствовать каждый житель. Выражаю искреннюю благодарность специалистам отрасли, предпринимателям, реализующим важные проекты, и всем землякам, вносящим вклад в цифровую трансформацию региона», – отметил Берик Уали.

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения специалистов отрасли. Им были вручены нагрудные знаки «Цифрландыру саласының үздігі», почётные грамоты и благодарственные письма Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. Также отличившиеся специалисты получили благодарственные письма акима области.

В рамках форума были организованы дискуссионная площадка DIGITAL TALKS, посвящённая актуальным вопросам цифрового развития, искусственного интеллекта и IT-индустрии, экспертные встречи и презентации технологических проектов.

Кроме того, состоялись стартап-баттл SEMEY HUB BATTLE, конкурс AI FILM HACKATHON, показы AI CINEMA, семинар по кибергигиене и практическая сессия DIGITAL EDUCATION, посвящённая цифровизации образования.

Своим опытом в сфере развития цифровых технологий, реализации концепции «Умный город», создания отечественных программных продуктов, применения искусственного интеллекта и запуска стартапов поделились управляющий директор компании «Яндекс Казахстан» Мейирбек Мукатов, представители компаний SMART ALATAU и Marti Technology, программист Тилен Сатбеков, основатель компании MangoDev Владислав Набока, а также основатель и генеральный директор Tech People Марат Шакен.

На выставке TECH EXPO гостям представили цифровые продукты и разработки технологических компаний. На площадке STARTUP ALLEY были презентованы стартап-проекты области Абай, а на выставке SCHOOL PROJECTS школьники продемонстрировали свои разработки в сфере IT и робототехники.

Также состоялась пленарная сессия на тему «Развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области Абай», в ходе которой обсуждались вопросы укрепления научного и технологического потенциала региона. По итогам форума предусмотрено определение лучших технологических проектов и работ в области искусственного интеллекта, а также награждение победителей конкурсов.

Семей занимает особое место в истории развития связи Казахстана. В 1873 году именно здесь был запущен первый в стране телеграф. В 1993 году установлено первое интернет-соединение в Казахстане, а в 1994 году национальный домен «.kz» получил международную регистрацию. Таким образом, Семей стал одним из значимых центров становления коммуникационной и цифровой инфраструктуры страны.

Сегодня эту историческую преемственность продолжают достижения молодёжи региона. Представители области Абай демонстрируют высокие результаты на международной арене. В частности, в 2024 году на соревнованиях по робототехнике в Сингапуре команда региона заняла первое место среди 80 команд и установила мировой рекорд. В 2026 году на мировом чемпионате WorldSkills в Шанхае Руслан Нестеренко завоевал бронзовую медаль в компетенции «Беспилотные авиационные системы». Кроме того, Данил Голубенко стал двукратным чемпионом международного киберспортивного турнира.

В связи с объявлением 2026 года по инициативе Главы государства Годом цифровизации в области уделяется особое внимание развитию цифровой инфраструктуры.

В настоящее время уровень охвата региона интернетом составляет 80%. К концу 2027 года этот показатель планируется довести до 96%. Для достижения поставленной цели в 160 сёл проведут волоконно-оптические линии связи, а 18 малонаселённых пунктов подключат к спутниковому интернету. Также планируется обеспечить доступ к интернету вдоль автомобильных дорог республиканского и областного значения.

Цифровые технологии активно внедряются и в сферу общественной безопасности. В рамках принципа «Закон и порядок» центры оперативного управления введены в эксплуатацию в городе Курчатове, Урджарском, Аксуатском, Бескарагайском, Абайском и Кокпектинском районах и районе Мақаншы. Соответствующие работы продолжаются в Бородулихинском и Жарминском районах.

Особое внимание уделяется повышению цифровой грамотности государственных служащих. На сегодняшний день 3341 государственный служащий области завершил обучение на платформе edu.astanahub.com.

В сфере образования все педагоги региона прошли повышение квалификации по использованию искусственного интеллекта. Более 3 тысяч учителей получили возможность работать с системой GPT Edu.

Благодаря цифровизации государственных услуг за девять месяцев текущего года жителям области оказано более 6 миллионов услуг, из которых 98,3% предоставлены в электронном формате.

Кроме того, в регионе создан технологический кластер Semey Hub, направленный на формирование инновационной экосистемы. Также начал работу инновационный кампус Tomorrow School, реализующий образовательные программы в области программирования и искусственного интеллекта.