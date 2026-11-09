Аким области Абай встретился с заслуженным деятелем Казахстана Сауле Мешитбайкызы

Сегодня аким области Абай Берик Уали встретился с генеральным директором газеты «Qazaqstan dauiri» и республиканского детского журнала «Мөлдір бұлақ», президентом общественного фонда «ЕлАна», заслуженным деятелем Республики Казахстан Сауле Мешитбайкызы.

В ходе встречи обсуждались современное состояние национальной прессы, перспективы развития традиционной журналистики, вопросы воспитания детей, важность чтения книг, газет и журналов, подписки на печатные издания, а также укрепление сотрудничества между республиканскими и региональными средствами массовой информации.

История газеты «Qazaqstan dauiri» берёт своё начало с развития духовных связей между Казахстаном и Турцией. На протяжении многих лет издание выходило под названием «Заман Қазақстан», а позднее было переименовано в «Qazaqstan dauiri». Газета освещает актуальные вопросы политической, экономической, общественной и духовной жизни страны. Наряду с газетой действуют детский журнал «Мөлдір бұлақ» и информационный сайт «ЕлАна».

В ходе встречи глава региона отметил, что национальные печатные издания не только информируют население о важных событиях в жизни страны, но и поднимают актуальные общественные вопросы, вносят значительный вклад в сохранение и популяризацию национальных ценностей.