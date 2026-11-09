В области Абай завершён ремонт автомобильной дороги «Семей – граница РФ»

В области Абай полностью завершены ремонтные работы на 111 километрах автомобильной дороги республиканского значения «Семей – граница РФ». Нормативное техническое состояние важного транспортного коридора, соединяющего Семей с границей Российской Федерации, доведено до 100%.

Сегодня аким области Абай Берик Уали принял участие в открытии обновлённой автомобильной дороги и отметил её стратегическое значение для региона. Глава области подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений, обозначенных Главой государства.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана уделил особое внимание повышению транспортно-логистического потенциала страны, развитию транзитных маршрутов и созданию качественной дорожной инфраструктуры. Глава государства подчеркнул: «Особое внимание следует уделить развитию логистической инфраструктуры. Это один из важных факторов, способствующих процветанию нашей страны. Перед нами стоит важнейшая задача – обеспечить качественное строительство всех дорог республиканского и местного значения. Нам нужны дороги очень высокого качества». Сегодня мы становимся свидетелями важного этапа инфраструктурного развития нашей области. От имени жителей региона выражаю искреннюю благодарность коллективу подразделения ДЭУ-25 ТОО «КАЖсервис», дорожным строителям, подрядным организациям и всем специалистам, которые качественно и в установленные сроки завершили реализацию этих масштабных проектов. Пусть обновлённые дороги долгие годы служат на благо нашей страны и способствуют процветанию региона!» – сказал Берик Уали.

Данная автомобильная дорога имеет важное значение не только для передвижения жителей региона, но и для грузоперевозок и развития торгово-экономических связей между Казахстаном и Россией. В 2024 году нормативное техническое состояние указанного участка составляло всего 40%.

По этому участку ежедневно проезжает более 1650 автомобилей. Обновление дорожной инфраструктуры позволит обеспечить безопасное и комфортное передвижение жителей региона. Ремонтные работы охватили три участка дороги. Были обновлены нижний и верхний слои дорожного покрытия, приведены в порядок обочины, нанесена дорожная разметка. Кроме того, отремонтированы существующие и установлены новые водопропускные трубы. Для повышения безопасности дорожного движения вдоль трассы установлено 10 тысяч метров ограждений, препятствующих выходу скота на проезжую часть. Также установлены два новых автопавильона и обустроена площадка отдыха.

Обновление дороги будет способствовать развитию экономики Бородулихинского района, созданию новых рабочих мест и активизации объектов придорожного сервиса в сёлах Новопокровка, Дмитриевка и Ауыл. На данном направлении расположены шесть кафе и девять автопавильонов.

Автомобильная дорога ведёт к пункту пропуска «Ауыл» на границе с Российской Федерацией. Это крупнейший из четырёх пунктов пропуска, расположенных на границе области Абай с Россией. В текущем году началась реконструкция пункта пропуска, завершение которой запланировано на следующий год. В рамках проводимых работ перед пограничным пунктом обустроена площадка ожидания для грузового транспорта площадью 2800 квадратных метров. Эти меры направлены на расширение пропускных возможностей и повышение эффективности международных грузоперевозок.

Наряду с обновлением автомобильных дорог республиканского значения в регионе продолжается ремонт областной и местной дорожной сети. В настоящее время средним ремонтом охвачено 212,6 километра автомобильных дорог. Из них 41 километр приходится на три участка дорог областного значения, ещё 91,4 километра – на девять участков районного значения. Кроме того, ведётся ремонт 80 улиц общей протяжённостью 80,2 километра в 20 населённых пунктах.