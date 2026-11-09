Сегодня под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось расширенное аппаратное совещание. На заседании рассмотрены вопросы исполнения доходной части бюджета и освоения выделенных средств за 10 месяцев 2026 года, а также реализации в регионе проекта «Читающая нация».

В совещании приняли участие руководители областных управлений и региональных департаментов. Акимы городов и районов подключились в режиме видеоконференцсвязи.

По вопросам повестки дня выступили первый заместитель акима области Ербол Садыр и руководитель проектного офиса «Читающая нация» в области Абай Мерей Карт.

План доходов бюджета области на 2026 год составляет 542,2 млрд тенге. Это на 28,7 млрд тенге, или 5,6%, больше показателя прошлого года.

По состоянию на 1 ноября текущего года поступления в бюджет достигли 135,6 млрд тенге, что на 10,9 млрд тенге больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в регионе реализуются 28 проектов за счёт средств Специального государственного фонда и ещё 7 проектов через Фонд инфраструктурного развития.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросу перерегистрации крупных недропользователей, осуществляющих деятельность на территории области, по месту фактической добычи полезных ископаемых. Из десяти крупных компаний региона соответствующую перерегистрацию прошли только две. В отношении оставшихся восьми предприятий поручено активизировать работу.

«Полное исполнение доходной части бюджета и эффективное освоение выделенных средств – одни из ключевых направлений социально-экономического развития региона. До конца года осталось менее двух месяцев. Поэтому необходимо уделить особое внимание обеспечению бюджетных поступлений, соблюдению финансовой дисциплины и своевременной реализации запланированных проектов. Акимы городов и районов, руководители областных управлений должны усилить работу по увеличению доходов бюджета до конца года, использованию имеющихся резервов и эффективному освоению выделенных средств. Главная задача – не просто освоить бюджетные средства, а обеспечить конкретный результат», – подчеркнул Берик Уали.

По итогам совещания глава региона поручил ответственным управлениям и департаментам, акимам городов и районов обеспечить полное выполнение плана доходов бюджета, определить дополнительные источники поступлений, увеличить налоговые и другие доходы. Также поставлены задачи усилить контроль за исполнением обязательств недропользователями, активизировать перерегистрацию предприятий на территории области и обеспечить своевременное поступление в бюджет средств от продажи жилья.