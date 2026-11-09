Более 30 тысяч человек приняли участие в книжном марафоне в области Абай

На расширенном аппаратном совещании под председательством акима области Абай Берика Уали обсудили ход реализации проекта «Читающая нация» в регионе. С докладом по данному вопросу выступил руководитель проектного офиса «Читающая нация» по области Абай Мерей Карт.

Основная цель книжного марафона – повышение интереса населения к чтению, формирование культуры чтения и развитие интеллектуальной активности. На сегодняшний день в книжном марафоне в области Абай зарегистрировались более 30 тысяч человек. Среди районов по количеству опубликованных отзывов лидирует Аягозский район, а наибольшее число зарегистрированных участников зафиксировано в Жарминском районе.

В рамках марафона высокая активность наблюдается по направлениям «Читающая школа» и «Читающий педагог». В частности, по направлению «Читающая школа» зарегистрирован 15 681 участник, опубликовано 8 393 отзыва. В направлении «Читающий педагог» принимают участие 6 290 человек, которыми оставлено 6 448 отзывов. Кроме того, марафон охватывает направления «Читающий колледж», «Читающий университет», «Читающая семья», «Читающий государственный служащий», «Читающий интеллектуал» и «Parasat».

Глава региона подчеркнул необходимость повышения активности участников проекта «Читающая нация», а также распространения положительного опыта районов, демонстрирующих лучшие результаты.

«В области проводится определённая работа по реализации проекта «Читающая нация», охвачены различные категории населения. Однако останавливаться на достигнутых показателях нельзя. Самое главное – не превращать проект в формальную отчётность, а уделять приоритетное внимание его содержательной составляющей. Участие в проекте не должно ограничиваться лишь регистрацией или написанием отзывов. Наша цель – сформировать культуру чтения среди детей, молодёжи, государственных служащих и населения в целом. В этой связи областным управлениям, акиматам районов и городов необходимо обеспечить системную организацию проекта и провести конкретную работу по направлениям, где отмечаются низкие показатели. Кроме того, важно изучать опыт районов, достигших хороших результатов, и применять его в других населённых пунктах», – отметил Берик Уали.