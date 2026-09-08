В области Абай впервые проводили призывников в армию в новом формате

Сегодня на площади Государственных символов Республики Казахстан в Семее состоялись торжественные проводы 60 молодых жителей области Абай на срочную воинскую службу в рамках проекта «Адал азамат – Сарбаз – Отан қорғаушы».

В мероприятии приняли участие аким области Берик Уали, начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны РК Тлеухан Баскожаев, представители руководства Вооружённых сил Казахстана, государственных органов и общественности, ветераны Вооружённых сил, военнослужащие, молодёжь, а также родители и близкие будущих защитников Отечества.

Церемония проводов в новом формате «Сарбаз жолы» прошла в области Абай впервые. Инициатива реализуется в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обновлению армейских традиций, охватывающих основные этапы воинской службы: призыв, принятие Военной присяги и увольнение в запас.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан в сентябре в городах и районах области началась осенняя призывная кампания. До конца года на срочную воинскую службу планируется направить более 21 тысячи граждан по стране, в том числе свыше 1500 – из области Абай.

Выступая на церемонии, аким области пожелал молодым людям доброго пути и подчеркнул значение воинской службы в формировании гражданской ответственности и патриотизма.

«Под руководством Главы государства – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева особое внимание уделяется укреплению обороноспособности страны, повышению престижа армии и патриотическому воспитанию молодёжи. Местные исполнительные органы области Абай неизменно поддерживают политику Президента в этом направлении. Сегодня государство предоставляет молодым людям, прошедшим срочную воинскую службу, возможности для получения образования, образовательных грантов, поступления в вузы, продолжения службы по контракту и построения военной карьеры. Такие возможности своей молодёжи предлагает далеко не каждое государство. Поэтому используйте этот год максимально эффективно. Учитесь! Закаляйтесь! Осваивайте военную специальность! Пользуйтесь возможностями, которые предоставляет государство!» – сказал Берик Уали.

Начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны РК Тлеухан Баскожаев также пожелал будущим солдатам успешной службы.

«Благодарим акимат области Абай за поддержку нового формата военно-воспитательной работы «Сарбаз жолы», реализуемого в рамках инициативы Верховного Главнокомандующего Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «Адал азамат», и за то, что регион первым выступил с этой инициативой. Сейчас принимаются конкретные меры по обеспечению безопасности в армии. Поэтому призываем родителей не волноваться. А вам, уважаемые солдаты, желаем доброго пути!» – отметил он.

С напутственными словами выступили и родители призывников.

«Пусть наши сыновья с честью исполнят свой долг перед Родиной и благополучно вернутся домой! Я пришёл сюда не только как бывший военнослужащий, но и как отец: сегодня моего сына призывают в ряды армии Казахстана. Будущим солдатам хочу сказать: вы вступаете во взрослую жизнь. Армия – большая школа. Уверен, что вы приобретёте ценный опыт, оправдаете надежды родителей и с честью выполните свой долг перед Отечеством», – сказал отец призывника Кайырбек Сергазин.

В ходе осенней призывной кампании граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для отсрочки или освобождения от призыва, будут направлены на службу в Вооружённые силы, Национальную гвардию, Пограничную службу КНБ, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Службу государственной охраны.

В завершение встречи глава региона вручил будущим солдатам памятные книги.