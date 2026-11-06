В области Абай обсудили ключевые задачи Послания Президента

В ходе рабочего визита в область Абай члены делегации провели серию встреч с представителями разных отраслей. В центре обсуждения оказались основные положения Послания Главы государства, развитие инфраструктуры, повышение благосостояния населения, поддержка педагогов и социальных работников, а также перспективы отечественного производства.

Обсуждение Послания началось с встречи со студентами и преподавателями Университета имени Шакарима. В ней приняли участие член Қазақстан Халық Кеңесі Нуртай Сабильянов и депутат Курултая Айрат Базенов. Участники обсудили профессиональное развитие молодёжи, подготовку квалифицированных кадров, цифровизацию и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Нуртай Сабильянов отдельно остановился на инфраструктурных вопросах, актуальных для региона, включая состояние дорог, обеспечение жильём, водо- и теплоснабжение.

– В своем Послании Глава государства уделил особенное внимание развитию инфраструктуры. В связи с этим Президент поручил выделить 6,5 трлн тенге из Нацфонда для комплексного решения подобных проблем, – сказал он.

Затем делегация посетила Колледж бизнеса и сервиса Семея, где встретилась с педагогическим коллективом и администрацией. Здесь основное внимание уделили вопросам защиты прав учителей, повышению статуса педагога и развитию инклюзивного образования. Нуртай Сабильянов отметил необходимость дальнейшего совершенствования законодательства, чтобы избавить преподавателей от излишней отчётности и несвойственных обязанностей. Айрат Базенов, в свою очередь, подчеркнул важность создания условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Отдельная встреча состоялась с представителями социальной сферы региона. Участники обсудили повышение качества социальных услуг, адресную поддержку нуждающихся граждан и увеличение заработной платы специалистов отрасли.

Встреча с коллективом производственной компании «SemeyCement» была посвящена социально-экономическим задачам, обозначенным в Послании Президента. Во встрече приняли участие вице-министр энергетики РК Ильяс Бакытжан, председатель Комитета специальных программ Министерства национальной экономики РК Бауыржан Сыздыков и член Қазақстан Халық Кеңесі Думан Орынбеков.

Спикеры затронули вопросы повышения реальных доходов населения, поддержки малого и среднего бизнеса, модернизации инфраструктуры, налоговой и бюджетной политики. Отдельно обсудили планируемое повышение минимальной заработной платы с 85 до 110 тысяч тенге с 1 января 2027 года.

Начальник производственного цеха Тархан Жакыпбаев отметил значение отечественного цементного производства для строительной отрасли. По его словам, предприятие, работающее с 1958 года, обеспечивает страну качественной продукцией, а дальнейшее увеличение темпов строительства может создать дополнительные возможности для развития завода.

Ещё одна встреча прошла с коллективом ОЭСК в Семее. Представители государственных органов обсудили с энергетиками стратегические задачи по укреплению энергетической безопасности Казахстана, развитию отечественной генерации, увеличению мощностей и внедрению систем накопления электроэнергии. Особое внимание уделили растущему потреблению электричества, в том числе в связи с развитием дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Участники также рассмотрели перспективы развития возобновляемых источников энергии и необходимость обновления энергетического баланса страны. Обсуждение затронуло не только отраслевые задачи, но и влияние энергетической устойчивости на экономическое развитие и благосостояние населения.

Таким образом, встречи охватили сразу несколько ключевых направлений Послания Президента – от образования и социальной поддержки до промышленности и энергетической безопасности. Участники смогли обсудить конкретные региональные проблемы, задать вопросы представителям делегации и озвучить предложения по дальнейшей реализации обозначенных задач.