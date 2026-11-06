В Аксуатском районе работает откормочная площадка на 5 тысяч голов скота

Аким области Абай Берик Уали посетил крестьянское хозяйство «Мәуліт» в селе Екпин Аксуатского района. Глава региона ознакомился с работой откормочной площадки, рассчитанной на 5 тысяч голов молодняка крупного рогатого скота, и производственным потенциалом хозяйства.

Крестьянское хозяйство «Мәуліт» было основано в 2007 году. В этом году на участке Казангап Екпинского сельского округа введена в эксплуатацию откормочная площадка на 5 тысяч голов скота. В настоящее время здесь на откорме содержатся 4 тысячи бычков. Закуп скота осуществляется у жителей и сельхозтоваропроизводителей Аксуатского района. Это позволяет местным животноводам реализовывать молодняк по выгодным ценам и получать дополнительный доход.

В хозяйстве также содержатся 5 135 голов племенного скота казахской белоголовой породы. Материально-техническая база включает 8 единиц сельскохозяйственной техники, 10 единиц вспомогательного оборудования, 2 погрузчика и 2 грузовых автомобиля «КамАЗ». На предприятии постоянной работой обеспечены 25 человек. В сезонный период дополнительно привлекаются ещё 10 работников. Хозяйство также участвует в государственных программах субсидирования.

Выход откормочной площадки на полную мощность позволит увеличить объёмы производства мяса и расширить экспортные возможности района.

Глава региона отметил, что реализация подобных проектов способствует созданию рабочих мест, развитию сельскохозяйственного производства и переработки продукции.

«В целях формирования стабильной сырьевой базы для мясоперерабатывающего комплекса в Жанасемейском районе крестьянское хозяйство «Мәуліт» увеличило мощность промышленной откормочной площадки до 5 тысяч голов. Это свидетельствует о наличии в районе необходимого производственного опыта и потенциала в сфере откорма скота. Для стабильного обеспечения мясокомбината сырьём и увеличения объёмов глубокой переработки животноводческой продукции необходимо наращивать производственные мощности», – подчеркнул Берик Уали.

Откормочная площадка крестьянского хозяйства «Мәуліт» направлена на укрепление производственного потенциала агропромышленного комплекса района. Реализация проекта позволит обеспечить внутренний рынок мясной продукцией, создать новые рабочие места и в перспективе увеличить объёмы экспорта отечественной продукции.