Аким области Абай встретился с жителями Аксуатского района

В начале встречи аким Аксуатского района Ерсин Ескендиров представил доклад об основных показателях социально-экономического развития района за 2025–2026 годы. Глава региона Берік Уали остановился на ключевых показателях экономики области, рассказал о реализуемых в районе проектах и дальнейших планах.

За девять месяцев текущего года в Аксуатском районе произведено сельскохозяйственной продукции на 33,8 млрд тенге. С начала года приобретено 38 единиц сельскохозяйственной техники. В районе планируется реализация восьми инвестиционных проектов общей стоимостью 12,7 млрд тенге. В частности, сельскохозяйственный производственный кооператив «ДОРА-2020» реализует проект по развитию туризма стоимостью 1,2 млрд тенге, а крестьянское хозяйство «Алтын Алтай» внедряет систему капельного орошения на сумму 1 млрд тенге.

В рамках модернизации инфраструктуры ведётся ремонт водопроводных сетей в сёлах Аксуат, Кызылжулдыз, Кожагелды, Кокжыра, Киндикти и Каргыба. В текущем году отремонтированы улицы в пяти сёлах района. Проведён ремонт подъездной дороги к селу Ойшілік, введён в эксплуатацию мост через реку Тебиске.

Особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. В районе отремонтированы восемь школ, для трёх образовательных учреждений приобретено новое оборудование. Предусмотрено выделение восьми школьных автобусов. Один из них уже передан школе имени Гагарина в селе Каргыба, оставшиеся семь планируется предоставить до конца года.

В сфере здравоохранения полностью завершён капитальный ремонт районной больницы. Для медицинского учреждения приобретено новое оборудование.

В сёлах Екпин и Ойшілік открыты новые спортивные комплексы. В дальнейшем планируется приобретение одного автобуса для детско-юношеской спортивной школы имени Марата Имашева на условиях финансового лизинга.

В селе Кокжыра введён в эксплуатацию новый Дом культуры. На базе сельских библиотек Аксуата и Ойшілік созданы центры «Жаңа клуб». Для районного государственного архива приобретено компьютерное оборудование.

Продолжается работа по развитию цифровой инфраструктуры. В настоящее время 20 сёл района обеспечены мобильным интернетом. В сёлах Кызылкесик, Уштобе и Киндикти завершено строительство антенно-мачтовых сооружений, объекты подключены к электросетям. До конца года планируется обеспечить эти населённые пункты связью 4G.

В ходе встречи глава региона остановился на задачах, обозначенных в Послании Президента, подчеркнув, что работа по развитию инфраструктуры, повышению качества жизни населения и эффективному использованию сельскохозяйственного потенциала района будет продолжена.

«Среди приоритетов, определённых Президентом, особое место занимают модернизация инфраструктуры, широкое использование возможностей цифровых технологий, укрепление энергетического потенциала, повышение производительности аграрного сектора и совершенствование системы государственного управления. Все эти инициативы направлены на достижение одной цели – повышение конкурентоспособности страны и формирование прочной основы для долгосрочного и устойчивого развития. Я хорошо знаком с жизнью Аксуатского района. Безусловно, решить все накопившиеся проблемы в короткие сроки невозможно. Вместе с тем вопросы состояния дорог, обеспечения питьевой водой, освещения населённых пунктов – то есть наиболее актуальные для населения проблемы — находятся на особом контроле. Благодаря системной работе эти вопросы постепенно находят своё решение», – отметил Берик Уали.

Перед встречей глава региона ознакомился с выставкой работ школьников в районном Доме культуры, а также провёл личный приём граждан. В ходе приёма жители подняли вопросы расширения площадей орошаемых земель, подведения электрических сетей к крестьянским хозяйствам и обеспечения жильём. Выслушав обращения, аким области поручил руководителям профильных управлений и акиму района рассмотреть поднятые вопросы и принять меры по их решению в рамках действующего законодательства.

Ранее руководители областных управлений также провели личный приём жителей района и ответили на интересующие их вопросы. В завершение встречи жители задали вопросы и высказали предложения по актуальным проблемам района. Берик Уали заверил, что все обращения будут взяты на контроль, и дал соответствующие поручения ответственным должностным лицам.