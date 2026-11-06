В Аксуатском районе укрепляется материально-техническая база коммунальных служб

Аким области Абай Берик Уали ознакомился с работой коммунального предприятия и других организаций, оказывающих услуги населению в селе Аксуат – административном центре Аксуатского района. Особое внимание глава региона уделил готовности специальной техники к зимнему периоду.

В зимнее время исправность и достаточное количество спецтехники имеют особое значение для своевременной очистки автомобильных дорог от снега, содержания улиц и обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб. В связи с этим в последние годы в Аксуатском районе поэтапно выделяются средства на обновление материально-технической базы коммунальных предприятий.

В 2023 году для местной коммунальной службы приобрели 6 единиц специальной техники: автогрейдер, экскаватор-погрузчик, фронтальный погрузчик, дорожную щетку, вакуумную машину для обслуживания канализационных сетей и самосвал. В 2024 году технический парк пополнился еще 4 единицами техники: асфальтоукладчиком, двухвальцовым самоходным катком, телескопическим подъёмником и гусеничным экскаватором. В 2025 году были приобретены 3 самосвала марки XCMG и пикап Hunter+.

Работа по обновлению технической базы продолжается и в текущем году. Приобретены 2 трактора Semaz YTO, 2 прицепа, 2 специальных механизма и 2 экскаваторных ковша.

В ходе посещения аким области подчеркнул важность эффективного использования специальной техники для обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб в зимний период.

Всего за последние четыре года на обновление технического парка коммунальных служб Аксуатского района выделено 707,1 млн тенге. Приобретено 18 единиц специальной техники и оборудования. Реализуемые меры направлены на развитие коммунальной инфраструктуры района, повышение качества обслуживания в зимний период и создание комфортных условий для жителей.