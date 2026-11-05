В ходе встречи генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Ержан Байтилес ознакомил акима области Абай Берика Уали с деятельностью компании.

В состав ТОО «Қазақ газеттері» входят известные республиканские издания, занимающие значимое место в информационном пространстве страны: «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Ана тілі», «Ақиқат», «Мысль», «Уйғур авази», «Ұлан», «Ақ желкен», «Балдырған» и «Дружные ребята».

В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления взаимодействия между республиканскими и региональными средствами массовой информации, повышения потенциала местных изданий, а также современное состояние и перспективы развития национальной прессы.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам широкого освещения в республиканском информационном пространстве социально-экономического развития области Абай, реализуемых в регионе проектов, а также его историко-культурного наследия.

«Региональная пресса занимает особое место в жизни общества. Местные журналисты поднимают актуальные вопросы, ежедневно освещают жизнь населения и события, происходящие на местах. Поэтому укрепление взаимодействия между республиканскими и региональными средствами массовой информации имеет большое значение. Необходимо прилагать усилия для обогащения содержания национальной прессы, увеличения доли качественной информации на казахском языке и повышения авторитета традиционной журналистики. Духовная и культурная жизнь области Абай, её историческое наследие и современные темпы развития должны находить широкое отражение на страницах республиканских изданий. Мы готовы к совместной работе в этом направлении», – отметил Берик Уали.

В ходе встречи Ержан Байтилес поделился своим видением развития региональной журналистики и выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, направленном на освещение достижений области Абай на республиканском уровне, популяризацию национального духовного наследия и культурных ценностей.