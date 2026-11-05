В области Абай одобрены 9 инвестиционных проектов

Сегодня под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось очередное заседание Регионального координационного совета по привлечению инвестиций.

В ходе заседания были рассмотрены и одобрены 9 инвестиционных проектов общей стоимостью 8,4 млрд тенге, предусматривающих создание 695 новых рабочих мест. Кроме того, одобрен проект по прокладке линии электроснабжения к санаторию «Тоқаш Ана», расположенному в селе Глуховка Бескарагайского района.

Одобренные инвестиционные проекты планируется реализовать в городе Семее, Аягозском, Жарминском, Маканчинском и Бескарагайском районах. Они охватывают такие направления, как сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции, транспорт и логистика, обработка природного камня, гостиничный бизнес и развитие придорожного сервиса.

Глава региона подчеркнул высокую ответственность местных исполнительных органов за реализацию инвестиционных инициатив.

«В рамках исполнения поручений Главы государства по привлечению инвестиций в области Абай ведётся системная работа по улучшению инвестиционного климата и реализации новых инвестиционных проектов. Каждый из рассмотренных сегодня проектов имеет особое значение для устойчивого развития экономики региона. Качественное сопровождение инвесторов, оперативное решение возникающих вопросов и обеспечение благоприятного инвестиционного климата – прямая функциональная обязанность акимов городов и районов. Все обращения инвесторов должны рассматриваться своевременно, необходимо исключить любые административные барьеры», – отметил Берик Уали.

По итогам заседания аким области поручил взять одобренные инвестиционные проекты на особый контроль и обеспечить своевременное исполнение принятых решений. Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития области поручено осуществлять постоянный мониторинг реализации проектов и координировать работу государственных органов.