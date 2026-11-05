В Семее благоустраивают привокзальную площадь железнодорожного вокзала

Аким области Абай Берик Уали ознакомился с ходом благоустройства площади перед железнодорожным вокзалом Семея.

Общая площадь территории составляет 4 тысячи квадратных метров. Здесь ведутся комплексные работы по благоустройству. На сегодняшний день установлен резервуар для сбора воды объёмом 38 кубических метров, уложена брусчатка на площади около 3 тысяч квадратных метров. Также проводится модернизация системы освещения. В рамках проекта предусмотрена установка 35 больших светильников и 30 малых светильников для подсветки цветников. На территории высадят деревья и цветы, а также уложат газон.

Кроме того, для ухода за зелёными насаждениями предусмотрена автоматическая система полива. Для этих целей установлен резервуар для воды объёмом 5 тысяч кубических метров. На площади также разместят 20 скамеек с урнами. После завершения работ территория превратится в комфортное общественное пространство для прогулок и отдыха горожан.

«Наряду с реконструкцией здания вокзала мы приняли решение обновить и прилегающую территорию. Сейчас на площади перед железнодорожным вокзалом, занимающей 4 тысячи квадратных метров, проводится капитальное благоустройство. Здесь будет обновлено всё, включая необходимую инфраструктуру. Работы планируется завершить в течение двух недель. В результате площадь полностью преобразится и станет комфортным общественным пространством для прогулок и отдыха жителей. Железнодорожный вокзал – один из важных объектов, формирующих облик города. Каждый гость, прибывающий в Семей, прежде всего обращает внимание на вокзал и прилегающую территорию. Поэтому мы должны уделять особое внимание архитектурному облику и чистоте этого места», – отметил Берик Уали.