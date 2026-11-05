Аким области Абай проконтролировал ход реконструкции железнодорожного вокзала Семея

Неделю назад глава региона Берик Уали подверг критике низкие темпы реконструкции железнодорожного вокзала Семея и дал подрядной организации конкретные поручения по активизации строительных работ.

Сегодня аким области вновь посетил объект, чтобы лично проконтролировать ход реконструкции и проверить исполнение ранее данных поручений.

В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы, наружная и внутренняя отделка, установка систем отопления и вентиляции, а также модернизация перрона. Начаты работы по укладке напольного покрытия. Установленные эскалаторы прошли техническую проверку.

На объекте введён двухсменный режим работы. По словам представителей подрядной организации, завершение строительно-монтажных работ запланировано на начало декабря.

Проверив исполнение поручений, данных неделю назад, глава региона потребовал завершить работы в течение месяца. Он также поручил обеспечить достаточное количество рабочих на объекте и установить ежедневный контроль за ходом строительства.

«Модернизация железнодорожных вокзалов проводится по прямому поручению Главы государства. Ход строительных работ находится на личном контроле Премьер-министра. Там, где нет должного контроля и надзора, не будет ни качества, ни результата. Когда мы заключали с вами договор, вы давали совершенно другие обещания. Теперь заверяете, что успеете завершить работы к началу декабря. Необходимо закончить всё в течение месяца. Я буду приезжать сюда каждую неделю и лично контролировать ход строительства. Ускорьте темпы работ», – подчеркнул Берик Уали.