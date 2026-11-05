Аким области: Качество строительных объектов должно находиться на постоянном контроле

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана в этом году отметил: «Казахстан должен превратиться в масштабную строительную площадку. Предлагаю объявить следующий год Годом общенационального масштабного строительства». В этой связи в регионе особое внимание уделяется повышению качества строительных работ и обеспечению соблюдения требований законодательства.

Сегодня под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось совещание, на котором рассмотрены вопросы состояния строительных объектов региона и контроля качества строительства. По вопросу повестки дня выступил руководитель областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Сайлаугалы Байназаров. Акимы районов и городов приняли участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи.

По информации управления, с начала года в регионе поступило 1111 талонов-уведомлений о начале строительно-монтажных работ. На сегодняшний день согласовано начало строительства 619 объектов. Из них 143 объекта реализуются за счёт бюджетных средств, 72 – за счёт средств квазигосударственного сектора и 404 – за счёт частного сектора.

В текущем году за счёт всех источников финансирования в эксплуатацию введено 240 строительных объектов. В их числе 70 объектов бюджетного сектора, 36 – квазигосударственного и 134 – частного сектора.

В целях контроля качества строительства с 2022 года проведено около 400 проверок. С начала текущего года осуществлена 41 внеплановая проверка, по результатам которых за выявленные нарушения наложены соответствующие штрафы. Кроме того, проверена деятельность компаний, осуществляющих технический надзор и экспертизу, а также законность получения и использования строительных лицензий.

В этом году в области планировалось охватить мониторингом 310 строительных объектов. В ходе работы дополнительно изучено ещё 25 объектов. Таким образом, мониторинг проведён в отношении 335 объектов.

Глава региона поручил курирующим заместителям акима области и соответствующим управлениям обеспечить постоянный и строгий контроль за качеством строящихся объектов и соблюдением требований законодательства.

«Качество строительных объектов, соблюдение установленных сроков и состояние проектно-сметной документации должны находиться на постоянном контроле. Замечания, озвученные управлением государственного архитектурно-строительного контроля, необходимо принять во внимание. Работы на каждом объекте должны проводиться в соответствии с утверждёнными требованиями и в рамках закона. Ведь там, где нет контроля, не будет ни качества, ни результата. Поэтому эту работу необходимо продолжать на системной основе», – подчеркнул Берик Уали.