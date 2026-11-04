Обсуждены актуальные вопросы сферы образования региона

Под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось совещание, посвящённое актуальным вопросам сферы образования региона. В нём приняли участие руководители профильных управлений и отделов образования. Акимы районов и городов подключились к совещанию в режиме видеоконференцсвязи.

Руководитель областного управления образования Айжан Курманова доложила о проделанной работе, реализуемых проектах и актуальных проблемах отрасли.

В ходе совещания были всесторонне рассмотрены ключевые задачи системы образования области. Особое внимание уделено эффективному и целевому использованию бюджетных средств, обеспечению безопасности и порядка в организациях образования, организации качественного горячего питания школьников в соответствии с установленными требованиями, а также совершенствованию мер социальной поддержки. Кроме того, была отмечена необходимость эффективного применения технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе и использования современных цифровых решений для повышения качества обучения.

В связи с передачей с 2027 года отделов образования в ведение районных акиматов особое внимание уделено ответственности руководителей местных исполнительных органов и отделов образования.

Глава региона поручил курирующему заместителю акима области и профильному управлению обеспечить системную работу по каждому направлению сферы образования, эффективное расходование бюджетных средств, безопасность и социальную защиту детей, повышение качества образования, а также качественное и своевременное выполнение поставленных задач.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём Послании этого года подчеркнул важность развития образования и науки, искусственного интеллекта и новых технологий. В реализации этих задач на сферу образования возлагается высокая ответственность. Выделенные бюджетные средства должны использоваться эффективно и строго по целевому назначению. Каждый аким района и города, руководители отделов образования должны ответственно подходить к выполнению возложенных на них задач и работать на конкретный результат», – отметил Берик Уали.