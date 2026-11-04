В области Абай началось строительство лицея «Білім-Инновация»

Сегодня в Семее состоялась церемония закладки фундамента нового областного специализированного лицея «Білім-Инновация» для одарённых детей. В торжественном мероприятии приняли участие аким области Берик Уали и президент Международного общественного фонда «Білім-Инновация» Дархан Оте.

Выступая с поздравительной речью, глава региона подчеркнул особую значимость нового образовательного учреждения для области.

«Сегодня мы становимся свидетелями исторического события, имеющего особое значение для системы образования нашей области. Закладка фундамента нового областного специализированного лицея «Білім-Инновация» для одарённых детей в жилом районе Карагайлы – важный шаг на пути к светлому будущему нашего региона в сфере образования. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих Посланиях народу Казахстана неизменно подчёркивает, что развитие образования и науки, укрепление человеческого капитала и повышение интеллектуального потенциала молодого поколения являются стратегическими приоритетами развития страны. В рамках реализации задач, поставленных Президентом, сегодняшняя инициатива приобретает особое значение. Ведь строительство школы – это не просто возведение здания, а инвестиция в завтрашний день страны, в образование и будущее подрастающего поколения. Ещё одна важная особенность проекта заключается в том, что после ввода нового здания в эксплуатацию мы планируем провести капитальный ремонт здания, в котором сейчас располагается лицей, и открыть на его базе специализированный лицей для девочек. Таким образом, начатое сегодня строительство позволит достичь сразу двух важных целей: во-первых, создать условия для развития образовательных направлений для мальчиков и девочек, во-вторых, повысить доступность качественного образования для одарённых детей региона. Фундамент, который мы закладываем сегодня, станет основой будущих больших достижений. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принимает участие в реализации этого важного проекта», – отметил Берик Уали.

В связи с растущим спросом на специализированные образовательные учреждения для одарённых детей принято решение о строительстве нового лицея на 400 мест. Рядом с учебным корпусом будет построено общежитие на 300 учащихся. Стоимость проекта составляет 6,8 млрд тенге. Объект разместится на земельном участке площадью 4,7 гектара. Трёхэтажное здание будет оснащено учебными кабинетами по математике, физике, химии, биологии, информатике и робототехнике, естественно-научными лабораториями и современными IT-классами.

Кроме того, здесь предусмотрены помещения для творческих кружков, спортивный зал, столовая, библиотека, актовый зал и медицинский кабинет. На прилегающей территории планируется обустроить зоны отдыха, озеленённые участки, пешеходные дорожки и парковку.

На церемонии закладки фундамента педагоги и родители выразили благодарность за реализацию проекта.

«32 года назад именно в этот день был открыт действующий лицей «Білім-Инновация». Тогда на обучение приняли первых 100 детей. С каждым годом количество учащихся увеличивалось. Сегодня наши выпускники живут и работают в разных уголках мира. Мы искренне рады, что заложен фундамент нового здания и началось строительство. От имени всех педагогов, родителей, жителей и выпускников выражаем благодарность», – сказал ветеран педагогического труда Кенжехан Накишев.

Лицей «Білім-Инновация» в Семее был основан в 1994 году. За годы работы учебное заведение воспитало множество талантливых учеников, которые достойно представляли регион на республиканском и международном уровнях. На протяжении нескольких лет учащиеся лицея завоёвывают звание «Лучшая олимпиадная команда» области и демонстрируют высокие результаты на предметных олимпиадах.

В настоящее время лицей располагается в здании 1981 года постройки. При проектной мощности 140 мест здесь обучаются 224 ученика. Спрос на поступление в лицей ежегодно растёт.

Сегодня в области Абай функционируют 304 государственные школы, в которых обучаются около 100 тысяч детей. Дефицит ученических мест в регионе составляет 6,3 тысячи, из них 4,3 тысячи приходятся на город Семей. Для решения этой проблемы в рамках национального проекта «Келешек мектебі» в области введены в эксплуатацию пять новых школ. В микрорайоне Карагайлы города Семея началось строительство школы BINOM на 1400 мест. Кроме того, в рамках акции «Абайға құрмет» город Астана планирует построить в Семее школу на 1500 мест. В селе Суыкбулак Жарминского района близится к завершению строительство школы на 100 мест. Также в селе Аксуат Аксуатского района планируется начать строительство новой школы на 300 учащихся с применением механизма государственно-частного партнёрства.