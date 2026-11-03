Обсуждены вопросы развития инфраструктуры города Семей

Сегодня под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось специальное совещание по вопросам развития города Семея. В ходе заседания рассмотрены реализация проектов в рамках акции «Абайға құрмет», разработка Генерального плана города и проекта детальной планировки административно-делового центра, развитие дорожной и инженерной инфраструктуры, а также ход исполнения проектов, определённых постановлением Правительства.

По вопросам повестки дня выступили руководитель областного управления строительства Серик Тилемесов, заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Ерлан Мекетаев, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мерей Байырхан, заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Аслан Окасов и аким города Семей Адлет Кожанбаев.

В настоящее время в рамках акции «Абайға құрмет» в Семее ведётся строительство ряда социальных, культурных, образовательных и спортивных объектов. По нескольким зданиям продолжаются проектные работы и оформление необходимой документации. В городе уже началось строительство школы BINOM.

В областном центре планируется строительство областной многопрофильной больницы на 300 коек и многопрофильной областной детской больницы. Кроме того, ведётся соответствующая работа по реализации проектов строительства драматического театра, стадиона и центра искусств.

На совещании особое внимание уделено Генеральному плану города Семея и проекту детальной планировки административно-делового центра. Своевременная подготовка этих документов имеет важное значение для начала строительства новых объектов, оформления земельных участков и прокладки инженерных сетей.

Отдельно рассмотрены вопросы обеспечения строящихся объектов нового административно-делового центра электроэнергией, теплом и водоснабжением. Также обсуждалось обеспечение жилого района Карагайлы необходимой инженерной инфраструктурой.

Кроме того, участники совещания рассмотрели вопросы развития дорожной инфраструктуры Семея и реализации проектов, подрядные организации по которым определены постановлением Правительства. Обсуждён ход исполнения проектов, находящихся в компетенции управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также акимата города Семей.

В рамках развития дорожной инфраструктуры областного центра предусмотрена реализация ряда крупных проектов. В частности, планируется реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Шугаева и Сатпаева с организацией движения транспорта на разных уровнях.

Глава региона подчеркнул необходимость скоординированной работы ответственных государственных органов для своевременной реализации проектов, направленных на развитие города Семея.

«Реализация каждого проекта, направленного на развитие города Семея, должна находиться на строгом контроле. Сегодня в областном центре активно ведётся строительство. Самое главное – обеспечить своевременную и качественную реализацию каждого проекта. Глава государства и Правительство держат все эти вопросы на контроле. Поэтому необходимо системно продолжать работу в данном направлении», – отметил Берик Уали.