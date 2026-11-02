В области Абай чествовали работников системы социальной защиты

Сегодня в Семее состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников системы социальной защиты. В мероприятии принял участие аким области Берик Уали, который поздравил специалистов социальной сферы с профессиональным праздником.

«Вы ежедневно оказываете помощь нуждающимся гражданам и достойно выполняете важную общественную миссию. Выслушивая обращения граждан, вы оказываете поддержку семьям, пожилым людям и людям с инвалидностью. Работа в этой сфере требует не только профессиональных знаний и квалификации, но и большого терпения, ответственности и умения понимать жизненные обстоятельства каждого человека. Не оставаться равнодушными к проблемам нуждающихся граждан и вносить вклад в повышение качества их жизни – важнейшая задача. Ваш ежедневный труд помогает людям преодолевать трудности, укреплять веру в себя и чувствовать поддержку общества. Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда уделяет особое внимание социальной сфере. В своём Послании этого года Президент также отдельно остановился на вопросах социальной политики, уделив особое внимание инклюзивному образованию. Сегодня в нашем регионе ведётся системная работа по развитию сферы социальной защиты, повышению качества предоставляемых услуг, внедрению новых технологий и совершенствованию мер государственной поддержки. В этом направлении особое значение имеют ваш профессиональный опыт и ежедневный труд. Мы выражаем глубокое уважение ветеранам отрасли, которые внесли значительный вклад в её развитие, сформировали профессиональные традиции и передают свой богатый опыт молодым специалистам. От имени жителей области выражаю искреннюю благодарность всем работникам системы социальной защиты, которые ежедневно проявляют ответственность и заботу о людях», – отметил Берик Уали.

В ходе торжественного мероприятия специалистам, добившимся высоких результатов в сфере социальной защиты, были вручены Почётные грамоты и Благодарственные письма министра труда и социальной защиты населения, а также нагрудные знаки «За заслуги перед областью Абай».

Отметим, что в честь профессионального праздника был организован специальный конкурс, направленный на повышение профессионального мастерства работников социальной сферы, стимулирование их труда и определение лучших специалистов. По итогам конкурса сотрудники были награждены в номинациях «Ветеран социальной сферы», «Лучший социальный работник года», «Профессиональная надёжность», «Золотое сердце», «Безграничная забота», «Луч надежды», «Успешный шаг», «Перспективный специалист», «Высокий авторитет», «Лучший руководитель», «Вестник здорового образа жизни», «Тренер безграничных возможностей», «Спортсмен года», «Гордость спорта» и «Лучшая команда».

Также в ходе мероприятия состоялась церемония вручения ключей от новых транспортных средств учреждениям социальной сферы. Центру оказания специальных социальных услуг №2 города Семея передан автомобиль марки «ГАЗ-322173 NEXT», Урджарскому центру оказания специальных социальных услуг для детей – автобус «ПАЗ-320415-04», Центру оказания специальных социальных услуг №1 города Семея – автобус «Daewoo BH 120 F GDW», а Центру абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью области Абай – специальная техника «Dongfeng BWC3180GLV».

Глава региона посетил областной центр абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью и ознакомился с его работой.

Здание введено в эксплуатацию в 2023 году. Центр рассчитан на 150 мест. Из них 75 предназначены для детей с инвалидностью, имеющих психоневрологические патологии и нарушения опорно-двигательного аппарата, остальные 75 — для лиц с инвалидностью I и II групп. В соответствии с медицинскими показаниями специальные социальные услуги предоставляются на срок от одного до шести месяцев.

Объект состоит из семи блоков. Здесь расположены отделения социальной, педагогической, культурной и медицинской реабилитации, лечебные бассейны с современным оборудованием, тренажёрные залы, кабинеты различных видов терапии и мастерские.

В настоящее время в области Абай зарегистрировано 23,9 тысячи человек с инвалидностью, из них около 3 тысяч – дети. С начала текущего года через портал социальных услуг 13 303 гражданина, или 84,5% от числа нуждающихся, обеспечены техническими средствами реабилитации и соответствующими услугами. В рамках программы «Кедергісіз келешек» («Будущее без барьеров») до 2027 года планируется адаптировать 1 255 объектов для людей с особыми потребностями. В том числе до конца текущего года предусмотрена адаптация 200 объектов.

В области функционируют шесть областных медико-социальных учреждений. Из них два предназначены для детей, два оказывают социальные услуги пожилым людям, одно работает по психоневрологическому направлению. Также действует Центр абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью. Кроме того, в городах и районах области работают 16 территориальных центров социального обслуживания и три неправительственные организации. В 2025 году за счёт активов, возвращённых государству органами прокуратуры, при Центре оказания специальных социальных услуг №1 города Семея был построен дополнительный корпус на 100 мест стоимостью 2,6 млрд тенге. Также проведён капитальный ремонт двухэтажного административного здания и учебного корпуса Урджарского центра оказания специальных социальных услуг для детей. В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» продолжается строительство дополнительного корпуса при центре.

В настоящее время в микрорайоне Карагайлы в рамках акции «Абайға құрмет» при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» ведётся строительство инклюзивного спортивного комплекса. Новый объект позволит людям с особыми потребностями заниматься спортом в комфортных условиях и активнее участвовать в общественной жизни.

Сегодня в организациях, оказывающих специальные социальные услуги в области, трудятся более 1 570 специалистов. Среди них медицинские работники, специальные педагоги и социальные работники. Общее количество социальных работников составляет 655 человек, из которых 11 трудятся в неправительственных организациях.