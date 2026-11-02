Информационное сообщение Вкладчики Алматы, Астаны и Карагандинской области являются самыми активными по количеству переводов в УИП
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С сентября 2026 года вступили в силу законодательные изменения, которые предоставляют вкладчикам право передавать в частное управление по своему выбору как добровольные пенсионные накопления, так и пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, в полном объеме.
Вкладчики получили больше возможностей в выборе управляющей компании и инвестировании своих накопленных средств. При этом накопления можно распределять между несколькими УИП и инвестиционными портфелями и появляется больше вариантов управления пенсионным капиталом.
Возможность передавать частным управляющим свои пенсионные накопления в полном объеме повлияла на рост количества переводов пенсионных сбережений управляющим инвестиционным портфелем (УИП). Если за период с 01.01.2026г. по 31.08.2026г. количество переводов составило 73 456 на общую сумму порядка 66,7 млрд теңге, то за короткий период с 01.09.2026г. по 13.10.2026г. количество переводов составило 56 956 на общую сумму порядка 92,0 млрд теңге.
Самыми активными вкладчиками, переводящими свои пенсионные активы УИП, являются жители Алматы, Астаны и Карагандинской области. Ниже приведена подробная статистика за указанные периоды:
Данные за период с 01.01.2026г. по 31.08.2026г.
Регион
сумма перевода
(в теңге)
количество переводов
Итоги
66 659 094 302,02
73 456
Акмолинская область
1 301 404 104,10
1 919
Актюбинская область
3 786 064 527,33
4 359
Алматинская область
24 711 228,07
066
Атырауская область
3 943 939 767,44
3 791
Восточно-Казахстанская область
1 527 427 793,28
2 045
Жамбылская область
1 483 973 244,91
2 134
Западно-Казахстанская область
2 292 443 937,59
2 442
Карагандинская область
5 265 611 248,47
5 963
Костанайская область
1 930 290 043,12
2 855
Кызылординская область
1 746 149 958,85
2 378
Мангистауская область
3 496 995 021,36
3 734
Область Ұлытау
46 219 700,07
054
Область Абай
1 059 677 818,21
1 685
Область Жетісу
933 400 854,55
1 349
Павлодарская область
3 494 934 297,77
3 575
Северо-Казахстанская область
804 079 529,47
1 160
Туркестанская область
1 987 795 960,34
2 784
г. Алматы
17 633 839 058,41
16 983
г. Астана
10 823 707 427,56
10 278
г. Шымкент
3 076 428 781,12
3 902
Данные за период с 01.09.2026г. по 13.10.2026г.
Регион
сумма перевода
(в теңге)
количество переводов
Итоги
91 931 522 402,00
56 956
Акмолинская область
1 832 771 887,08
1 414
Актюбинская область
4 294 913 293,91
3 025
Алматинская область
27 664 930,76
061
Атырауская область
4 328 959 177,31
2 410
Восточно-Казахстанская область
2 511 877 675,44
1 685
Жамбылская область
2 104 796 055,23
1 798
Западно-Казахстанская область
3 000 693 685,11
1 902
Карагандинская область
7 147 355 461,33
4 722
Костанайская область
3 128 383 687,11
2 279
Кызылординская область
1 859 242 703,51
1 430
Мангистауская область
4 550 479 005,45
2 621
Область Ұлытау
61 280 525,21
058
Область Абай
1 342 445 552,78
1 201
Область Жетісу
1 451 475 574,53
1 186
Павлодарская область
3 793 095 242,35
2 636
Северо-Казахстанская область
1 304 216 236,38
972
Туркестанская область
2 278 055 124,56
1 806
г. Алматы
27 419 578 835,28
14 327
г. Астана
15 735 002 693,16
8 680
г. Шымкент
3 759 235 055,51
2 743
Перед передачей пенсионных накоплений управляющему инвестиционным портфелем (УИП) вкладчику стоит внимательно изучить условия управления и особенности инвестиционной стратегии. Такой выбор влияет на то, как будут инвестироваться средства и какие риски могут сопровождать их размещение. В первую очередь следует ознакомиться с инвестиционной декларацией УИП: в ней указаны цели, подходы к инвестированию и ограничения по составу активов. Также важно проверить размер комиссионного вознаграждения и понять, какие финансовые инструменты использует управляющая компания. Отдельного внимания заслуживают показатели доходности за разные периоды. Прошлые результаты помогают оценить работу портфеля, но стоит учесть, что они не гарантируют такую же доходность в будущем. Также важно учитывать и уровень риска: стоимость активов может меняться под влиянием рыночных условий.
Сравнить предложения управляющих компаний и получить информацию об условиях передачи пенсионных накоплений УИП можно на инвестиционном портале invest.enpf.kz. На 1 октября 2026 года количество уникальных пользователей портала invest.enpf.kz. составило порядка 82 тысяч, при этом порядка 27,5 тысяч – в сентябре, когда расширились инвестиционные возможности вкладчиков. Воспользовавшись этой цифровой платформой, каждый вкладчик сможет принять взвешенное решения и соотнести стратегию компании со своими ожиданиями и готовностью к инвестиционным колебаниям.
ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", обеспечивает осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz).