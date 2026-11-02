Все больше казахстанцев посещают инвестпортал invest.enpf.kz.

С сентября 2026 года вступили в силу законодательные изменения, которые предоставляют вкладчикам право передавать в частное управление по своему выбору как добровольные пенсионные накопления, так и пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, в полном объеме.

Вкладчики получили больше возможностей в выборе управляющей компании и инвестировании своих накопленных средств. При этом накопления можно распределять между несколькими УИП и инвестиционными портфелями и появляется больше вариантов управления пенсионным капиталом.

Возможность передавать частным управляющим свои пенсионные накопления в полном объеме повлияла на рост количества переводов пенсионных сбережений управляющим инвестиционным портфелем (УИП). Если за период с 01.01.2026г. по 31.08.2026г. количество переводов составило 73 456 на общую сумму порядка 66,7 млрд теңге, то за короткий период с 01.09.2026г. по 13.10.2026г. количество переводов составило 56 956 на общую сумму порядка 92,0 млрд теңге.

Самыми активными вкладчиками, переводящими свои пенсионные активы УИП, являются жители Алматы, Астаны и Карагандинской области. Ниже приведена подробная статистика за указанные периоды:

Данные за период с 01.01.2026г. по 31.08.2026г.

Регион

сумма перевода

(в теңге)

количество переводов

Итоги

66 659 094 302,02

73 456

Акмолинская область

1 301 404 104,10

1 919

Актюбинская область

3 786 064 527,33

4 359

Алматинская область

24 711 228,07

066

Атырауская область

3 943 939 767,44

3 791

Восточно-Казахстанская область

1 527 427 793,28

2 045

Жамбылская область

1 483 973 244,91

2 134

Западно-Казахстанская область

2 292 443 937,59

2 442

Карагандинская область

5 265 611 248,47

5 963

Костанайская область

1 930 290 043,12

2 855

Кызылординская область

1 746 149 958,85

2 378

Мангистауская область

3 496 995 021,36

3 734

Область Ұлытау

46 219 700,07

054

Область Абай

1 059 677 818,21

1 685

Область Жетісу

933 400 854,55

1 349

Павлодарская область

3 494 934 297,77

3 575

Северо-Казахстанская область

804 079 529,47

1 160

Туркестанская область

1 987 795 960,34

2 784

г. Алматы

17 633 839 058,41

16 983

г. Астана

10 823 707 427,56

10 278

г. Шымкент

3 076 428 781,12

3 902

Данные за период с 01.09.2026г. по 13.10.2026г.

Регион

сумма перевода

(в теңге)

количество переводов

Итоги

91 931 522 402,00

56 956

Акмолинская область

1 832 771 887,08

1 414

Актюбинская область

4 294 913 293,91

3 025

Алматинская область

27 664 930,76

061

Атырауская область

4 328 959 177,31

2 410

Восточно-Казахстанская область

2 511 877 675,44

1 685

Жамбылская область

2 104 796 055,23

1 798

Западно-Казахстанская область

3 000 693 685,11

1 902

Карагандинская область

7 147 355 461,33

4 722

Костанайская область

3 128 383 687,11

2 279

Кызылординская область

1 859 242 703,51

1 430

Мангистауская область

4 550 479 005,45

2 621

Область Ұлытау

61 280 525,21

058

Область Абай

1 342 445 552,78

1 201

Область Жетісу

1 451 475 574,53

1 186

Павлодарская область

3 793 095 242,35

2 636

Северо-Казахстанская область

1 304 216 236,38

972

Туркестанская область

2 278 055 124,56

1 806

г. Алматы

27 419 578 835,28

14 327

г. Астана

15 735 002 693,16

8 680

г. Шымкент

3 759 235 055,51

2 743

Перед передачей пенсионных накоплений управляющему инвестиционным портфелем (УИП) вкладчику стоит внимательно изучить условия управления и особенности инвестиционной стратегии. Такой выбор влияет на то, как будут инвестироваться средства и какие риски могут сопровождать их размещение. В первую очередь следует ознакомиться с инвестиционной декларацией УИП: в ней указаны цели, подходы к инвестированию и ограничения по составу активов. Также важно проверить размер комиссионного вознаграждения и понять, какие финансовые инструменты использует управляющая компания. Отдельного внимания заслуживают показатели доходности за разные периоды. Прошлые результаты помогают оценить работу портфеля, но стоит учесть, что они не гарантируют такую же доходность в будущем. Также важно учитывать и уровень риска: стоимость активов может меняться под влиянием рыночных условий.

Сравнить предложения управляющих компаний и получить информацию об условиях передачи пенсионных накоплений УИП можно на инвестиционном портале invest.enpf.kz. На 1 октября 2026 года количество уникальных пользователей портала invest.enpf.kz. составило порядка 82 тысяч, при этом порядка 27,5 тысяч – в сентябре, когда расширились инвестиционные возможности вкладчиков. Воспользовавшись этой цифровой платформой, каждый вкладчик сможет принять взвешенное решения и соотнести стратегию компании со своими ожиданиями и готовностью к инвестиционным колебаниям.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", обеспечивает осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz).