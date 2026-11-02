Сегодня под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось расширенное аппаратное совещание. На заседании рассмотрены вопросы повышения качества работы с обращениями граждан, актуальные вопросы внутренней политики, сохранения общественной стабильности, укрепления семейных ценностей и повышения эффективности государственной информационной политики. В совещании приняли участие руководители областных управлений и региональных департаментов. Акимы городов и районов подключились в режиме видеоконференцсвязи.

По вопросам повестки дня выступили руководитель Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по области Абай Жандос Асылбеков и руководитель областного управления внутренней политики Жаркын Тусипбекулы.

По данным департамента, жители чаще всего обращаются в местные исполнительные органы по вопросам земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорог и транспорта, образования и здравоохранения. Наибольшее количество обращений приходится на город Семей.

Глава региона подчеркнул необходимость исключить формальный подход при рассмотрении обращений граждан.

«Задача государственных органов – не ограничиваться направлением ответов гражданам, а всесторонне рассматривать поднятые ими вопросы и по возможности принимать конкретные решения. Если гражданин вынужден неоднократно обращаться по одному и тому же вопросу, необходимо выяснить причины такой ситуации и сделать соответствующие выводы. Особое внимание следует уделять качеству рассмотрения каждого обращения, соблюдению установленных сроков и результативности принятых мер», – отметил Берик Уали.

Аким области поручил ответственным органам проанализировать причины повторных жалоб и устранить выявленные недостатки. Акиму города Семея и профильным управлениям поручено детально изучить вопросы состояния дорог, водо- и теплоснабжения, уличного освещения и оказания медицинской помощи, определить конкретные пути их решения, ответственных исполнителей и сроки.

По информации управления внутренней политики, в области зарегистрированы 632 института гражданского общества. В текущем году в рамках государственного социального заказа реализуются 8 проектов. К 35-летию Независимости страны в регионе запланирован ряд мероприятий.

В рамках семейной политики по программе «TOMIRIS» обучение прошли 50 женщин. На участие в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» поступило 129 заявок. За восемь месяцев текущего года в области зарегистрирован 2261 брак. В целях профилактики разводов в Центрах поддержки семьи городов Семея и Курчатова, а также Абайского и Бородулихинского районов организованы курсы подготовки к браку.

На совещании также уделено внимание вопросам укрепления межэтнического согласия. В регионе проживают представители более 50 этносов. В следующем году планируется реализовать 10 проектов, направленных на укрепление общественного согласия.

В ходе заседания отмечена необходимость своевременного выявления социальных проблем, волнующих население, предупреждения трудовых споров и усиления прямой обратной связи с жителями.

Глава региона подчеркнул важность сохранения общественного согласия и стабильности, доступного разъяснения населению приоритетов государственной политики и укрепления доверия граждан к государственным органам.

«Главная цель внутренней политики – обеспечение общественного согласия и стабильности, понятное разъяснение населению приоритетов государственной политики и укрепление доверия граждан к государственным органам. При этом важен не только объём информационной работы, но и её качество, а также реальное влияние на общество. Мы не должны рассматривать вопросы внутренней политики исключительно как задачу профильного управления. Обеспечение общественной стабильности, решение обращений жителей, выстраивание конструктивного диалога и разъяснение государственной политики – общая задача всех государственных органов», – подчеркнул Берик Уали.

По итогам совещания глава региона поручил ответственным управлениям, акимам городов и районов принимать превентивные меры по вопросам, способным повлиять на общественно-политическую ситуацию, держать на контроле трудовые споры, усилить работу по поддержке семей и повысить эффективность государственной информационной политики.