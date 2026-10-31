В следующем году в Семее введут в эксплуатацию Центр настольного тенниса

Аким области Абай Берик Уали также ознакомился с ходом строительства Центра настольного тенниса, возводимого в административно-деловом центре города Семей в рамках акции «Абайға құрмет». Объект является подарком региону от Павлодарской области.

Общая площадь двухэтажного здания составит 2 580 квадратных метров. Здесь будут расположены главный холл, медицинский кабинет и помещение охраны, раздевалки для спортсменов, кабинеты тренеров, судей и административного персонала, зрительские трибуны и другие необходимые помещения. Центр рассчитан на 96 человек.

В настоящее время на объекте завершены работы по прокладке инженерных сетей и земляные работы. Следующим этапом станет монтаж металлоконструкций. По словам подрядчиков, строительство ведётся в соответствии с утверждённым графиком. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на весну следующего года.

Ознакомившись с ходом строительства, глава региона подчеркнул важность своевременного и качественного завершения работ.

«Центр настольного тенниса – подарок нашему региону от Павлодарской области в рамках акции «Абайға құрмет», особый проект. В нашей области наблюдается высокий интерес к настольному теннису. Этим видом спорта занимается большое количество людей, среди которых есть спортсмены, занимающие призовые места на международных соревнованиях.

Поэтому очень важно, чтобы у наших спортсменов был современный спортивный комплекс, который позволит совершенствовать мастерство и добиваться высоких результатов. Выражаем благодарность акиму Павлодарской области Асаину Байханову за строительство такого замечательного объекта с учётом потребностей нашего региона. В целом на всех четырёх объектах, с ходом строительства которых мы сегодня ознакомились, работы ведутся активными темпами и в соответствии с утверждёнными графиками. Параллельно осуществляется подведение необходимых инженерных коммуникаций. Особо стоит отметить, что все эти объекты будут расположены вдоль одной улицы и выполнены в едином архитектурном стиле, с общим дизайн-кодом. От имени жителей области выражаю искреннюю благодарность всем регионам, которые принимают участие в акции, инициированной Главой государства, и вносят свой вклад в развитие области Абай», – сказал Берик Уали.