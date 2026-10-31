Аким области ознакомился с ходом строительства Выставочного центра в Семее

Глава региона Берик Уали посетил строительную площадку Выставочного центра, возводимого в новом административно-деловом центре города Семей в рамках акции «Абайға құрмет». Объект является подарком области Абай от Туркестанской области.

Общая площадь двухэтажного здания составит 3 682 квадратных метра. Выставочный центр станет современным многофункциональным пространством, предназначенным для проведения крупных выставок, культурных и деловых мероприятий, конференций, форумов и различных общественных встреч.

Центр рассчитан на 120 человек. По словам подрядчиков, в настоящее время на объекте завершены работы по заливке фундамента.

Ознакомившись с ходом строительства, аким области подчеркнул важность своевременного и качественного завершения работ.

«Выставочный центр – особый подарок нашему региону от Туркестанской области в рамках акции «Абайға құрмет». Это один из объектов, необходимых нашему региону. Он позволит проводить крупные выставки и значимые мероприятия на высоком уровне. Сейчас строительные работы ведутся активными темпами. Подрядная организация планирует ввести центр в эксплуатацию в сентябре следующего года. От имени жителей региона выражаем благодарность акиму Туркестанской области Нуралхану Кушерову за поддержку этой важной инициативы», – отметил Берик Уали.