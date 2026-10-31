В новом административно-деловом центре Семея строится Медиацентр

В новом административно-деловом центре города Семей в рамках акции «Абайға құрмет» продолжается строительство Медиацентра – подарка региону от города Алматы.

Общая площадь четырёхэтажного здания составит 4 800 квадратных метров. Здесь разместятся видео и аудиостудии, помещения для видеомонтажа и обработки аудиоматериалов, конференц-зал, кинозал и коворкинг-зоны. Кроме того, предусмотрены зоны отдыха, кафе, медиабиблиотека и другая необходимая инфраструктура. Также на территории появится аллея журналистов.

В настоящее время на строительной площадке полностью завершены земляные работы. Ведётся монтаж арматурного каркаса стен второго этажа здания.

Ознакомившись с ходом строительства, аким области Абай Берик Уали подчеркнул важность своевременного и качественного завершения работ.

«Медиацентр – важный подарок нашему региону от города Алматы в рамках акции «Абайға құрмет». Сейчас строительные работы ведутся активными темпами. Согласно проекту, завершить строительство Медиацентра планируется к концу следующего года. Новый Медиацентр объединит средства массовой информации областного центра и создаст условия для их работы в соответствии с современными требованиями. Можно сказать, что ранее в области Абай, да и в целом в этом регионе, подобных современных зданий, специально предназначенных для журналистского сообщества, не строили. От имени жителей области выражаем благодарность акиму города Алматы Дархану Сатыбалды за поддержку этой инициативы», – сказал Берик Уали.