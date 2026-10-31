В Семее активно ведётся строительство Центра творчества

В городе Семей в рамках акции «Абайға құрмет», инициированной при поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева, продолжается строительство ряда важных объектов. Сегодня аким области Берик Уали посетил строительные площадки Центра творчества, Медиацентра, Выставочного и Теннисного центров, возводимых на территории нового административно-делового центра города.

Строительство Центра творчества осуществляется при поддержке города Шымкента. Общая площадь трёхэтажного здания составит 3 939 квадратных метров. Центр рассчитан на 150 человек. В его структуре предусмотрены учебный, общешкольный и административно-хозяйственный блоки.

Учебная часть будет включать направления музыкального, хореографического и изобразительного искусства. Здесь создадут все необходимые условия для получения детьми качественного дополнительного образования, развития их творческих способностей, а также социального и культурного становления.

В настоящее время на объекте продолжаются сварочные работы по монтажу металлоконструкций и устройство монолитных участков на втором этаже. По словам подрядчиков, строительство ведётся в соответствии с утверждённым графиком. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на лето следующего года.

Ознакомившись с ходом строительства, глава региона подчеркнул важность своевременного и качественного завершения работ.

«В рамках акции «Абайға құрмет», инициированной при непосредственной поддержке Главы государства, активно ведётся строительство нескольких объектов. Сегодня я специально приехал на строительную площадку, чтобы ознакомиться с ходом работ, проверить соблюдение установленных сроков и выяснить, какая дополнительная поддержка необходима. Этот объект – подарок региону Абай от города Шымкента. Центр творчества очень нужен нашему городу, поскольку у нас пока недостаточно мест, где дети могли бы с пользой проводить свободное время и заниматься искусством. Здесь будут предусмотрены различные кружки, танцевальные залы и музыкальные инструменты. Таким образом, для развития творческих способностей детей создадут все необходимые условия. В этой связи выражаем благодарность акиму города Шымкента Габиту Сыздыкбекову и жителям города. Отрадно, что 90 процентов работников, задействованных в строительстве, – местные жители. Строительные материалы также поставляются местными производителями. Это очень хорошо. Со своей стороны мы окажем всю необходимую поддержку. Желаю успехов», – сказал Берик Уали.