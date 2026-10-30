Аким области Абай встретился с жителями района Жаңасемей

На встрече, состоявшейся в городе Семей, аким района Жаңасемей Нуржан Абдикаримов представил доклад о показателях социально-экономического развития района за 2025–2026 годы. Аким области Абай Берик Уали остановился на основных экономических показателях региона, рассказал о реализуемых в районе проектах и предстоящих планах.

За девять месяцев текущего года в районе Жаңасемей произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 29,9 млрд тенге. С начала года обновлено 14 единиц сельскохозяйственной техники. В рамках программы «Кең дала» трём сельхозтоваропроизводителям района предоставлено финансирование на общую сумму 600 млн тенге.

Особое внимание уделяется развитию агропромышленного комплекса. В Карту инвестиционных проектов включены пять проектов района Жаңасемей общей стоимостью 46,6 млрд тенге. В селе Шакаман завершено строительство мясоперерабатывающего комплекса стоимостью 7,7 млрд тенге. Запуск предприятия запланирован на ноябрь текущего года. В результате будет создано 250 новых рабочих мест. Кроме того, ведётся строительство откормочной площадки на 5 тысяч голов скота стоимостью 2,1 млрд тенге.

На особом контроле находится вопрос обеспечения населения питьевой водой. В текущем году в посёлке Шаган завершены работы по строительству водопроводных сетей и подведению водоснабжения. Продолжается работа по улучшению дорожной инфраструктуры района. В этом году проведён средний ремонт трёх километров подъездной дороги к селу Муздыбай. На следующий год запланирован ремонт нескольких улиц посёлка Шульба. Также выделены средства на субсидирование социально значимых автобусных маршрутов «Семей – Кайнар» и «Семей – Шульба».

В сфере образования текущий ремонт проведён в 14 школах района. Для обеспечения безопасной перевозки учащихся предусмотрено приобретение трёх автобусов посредством финансового лизинга. Один из них уже передан школе села Приречное. Оставшиеся два автобуса планируется передать до конца года.

В сфере здравоохранения разработана проектно-сметная документация на строительство новых медицинских объектов в восьми населённых пунктах района. Проекты получили положительные заключения экспертизы. Также подготовлена документация на проведение капитального ремонта больницы в селе Кайнар.

Работа ведётся и в сферах культуры и спорта. При поддержке фонда «Қазақстан халқына» на базе сельской библиотеки в Алгабасе создан общественный центр «Жаңа клуб».

В целях развития инфраструктуры связи в 2026–2027 годах запланировано проведение волоконно-оптических линий связи в 18 сёл района Жаңасемей. В текущем году в сёлах Гранитное, Каштак и Талица завершено строительство антенно-мачтовых сооружений для улучшения качества связи. В настоящее время ведутся работы по подключению к интернету.

Глава региона подчеркнул, что работа по поэтапному решению вопросов, волнующих жителей района, в том числе ремонта дорог, обеспечения питьевой водой и освещения населённых пунктов, будет продолжена.

«Как вы знаете, социально-экономическое развитие всех районов области находится на нашем постоянном контроле. Вновь образованный район Жаңасемей обладает большим потенциалом. Я неоднократно посещал район, знакомился с его жизнью, осматривал социальные объекты. Безусловно, решить все накопившиеся проблемы за короткий срок невозможно. Вместе с тем наиболее актуальные для населения вопросы всегда находятся на особом контроле. Благодаря системной работе существующие проблемы постепенно находят своё решение», – отметил Берик Уали.

В завершение встречи жители задали интересующие их вопросы и озвучили предложения. Аким области заверил, что ни одно из поднятых обращений не останется без внимания, и дал соответствующие поручения ответственным лицам.

Перед встречей глава региона провёл личный приём жителей района. В ходе приёма граждане подняли вопросы оформления земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории бывшего Семипалатинского ядерного испытательного полигона, а также увековечения памяти ветеранов Великой Отечественной войны в селе Приречное.

Аким области выслушал обращения жителей и поручил руководителям профильных управлений и акиму района изучить поднятые вопросы в рамках действующего законодательства и принять соответствующие меры.

До начала личного приёма главы региона руководители областных управлений также провели приём жителей района и ответили на интересующие их вопросы.