На сайте enpf.kz представлен отчет об управлении пенсионными активами НБРК и УИП по состоянию на 1 октября 2026 года

АО «ЕНПФ» (ЕНПФ, Фонд) представляет отчет об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП) на сайте enpf.kz в разделе «Статистика и аналитика - Инвестиционное управление пенсионными активами».

Общий объем пенсионных активов на 1 октября 2026 года под управлением НБРК и УИП составил 28 267,61 млрд теңге. По состоянию на эту дату пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ), составили порядка 26 633,21 млрд теңге[1]. Объем пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, - 1 428,29 млрд теңге.

Пенсионные активы под управлением УИП составили 206,11 млрд теңге.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

НБРК, как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ, проводит сбалансированную инвестиционную политику: инвестирует в различные виды финансовых инструментов, дифференцируя портфель по валютам, странам, секторам и эмитентам.

Согласно предоставленной НБРК информации основные направления инвестирования пенсионных активов, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 октября 2026 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 43,34%, облигации квазигосударственных компаний – 8,27%, депозиты НБРК – 2,63%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 2,50%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,97%, ГЦБ иностранных государств – 1,33%, МФО – 1,00%.

37,62% активов инвестируется в рамках индексного управления. Такой подход предполагает формирование инвестиционного портфеля с ориентацией на эталонный портфель, представляющий собой набор ценных бумаг, отражающий стратегические интересы инвестора. Доходность эталонного портфеля служит мерой при оценке эффективности управления. В качестве эталонного портфеля используются индексы, разработанные и отслеживаемые ведущими мировыми финансовыми компаниями либо НБРК. Индексное управление активами осуществляется НБРК как самостоятельно, так и с привлечением зарубежных управляющих компаний по отдельным направлениям, включая субпортфели облигаций развитых и развивающихся стран, корпоративных облигаций и акций.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 октября 2026 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 58,86%, в долларах США – 41,13% портфеля пенсионных активов.

В результате инвестирования доход в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» составил 1 693,73 млрд теңге, доходы от рыночной переоценки ценных бумаг – 14,15 млрд теңге, прочие доходы – 3,48 млрд теңге.

Рыночная переоценка иностранной валюты, а также активов, находящихся во внешнем управлении, в том числе с учетом курсовой переоценки сложилась отрицательной.

Размер начисленного инвестиционного дохода за последние 12 месяцев с октября 2025 года по сентябрь 2026 года составил порядка 706,33 млрд теңге, доходность за данный период составила 2,64%.

Основные направления инвестирования ОПВР на 1 октября 2026 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 96,52%, депозиты НБРК – 3,34%.

Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте. Доход в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» составил 115,80 млрд теңге. Рыночная переоценка ценных бумаг принесла вкладчикам 23,59 млрд теңге.

По состоянию на 1 октября 2026 года размер начисленного инвестиционного дохода за последние 12 месяцев составил 173,20 млрд теңге, доходность за данный период составила 19,15%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. Также на сайте enpf.kz размещена информация о структуре портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет ОПВР.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет 206,11 млрд теңге.

По состоянию на 1 октября 2026 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Alatau City Invest», составили 32,66 млрд теңге.

Основные инвестиции компании: паи Exchange Traded Funds (ETF) – 25,09%, РЕПО – 17,21%, облигации банков второго уровня РК – 11,12%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 10,95%, корпоративные облигации эмитентов РК – 8,10%, ГЦБ иностранных государств – 5,78%, облигации квазигосударственных организаций РК – 4,86%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 2,48%, МФО – 1,70%.

Отметим, что 61,32% портфеля представлено в теңге, 38,22% – в долларах США, 0,46% – в других валютах.

Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев с октября 2025 года по сентябрь 2026 года составила 9,46%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Alatau City Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 октября 2026 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 29,57 млрд теңге.

Основные направления инвестиций: ГЦБ МФ РК – 19,07%, облигации квазигосударственных организаций РК – 18,39%, облигации БВУ РК – 16,74%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 6,44%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан – 5,62%, паи Exchange Traded Funds, структура активов которых повторяет структуру компонентов индекса MSCI ACWI Index, – 5,17%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 2,68%.

Инвестиции в национальной валюте составили 82,13% портфеля, в долларах США – 17,87%.

Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев с октября 2025 года по сентябрь 2026 года составила 8,75%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 октября 2026 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets»[2], составили 6,21 млрд теңге.

Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 27,04%, обратное РЕПО (не более 90 календарных дней) – 9,75%, облигации квазигосударственных организаций РК – 11,95%, облигации банков второго уровня РК – 13,64%, корпоративные облигации организаций РК – 8,67%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан – 7,15%, ноты НБРК – 7,98%, ГЦБ МФ РК – 6,06%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 5,59%.

Отметим, что 63,79% портфеля представлено в теңге, 36,21% – в долларах США.

Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 7,92%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 октября 2026 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», составили 91,95 млрд теңге.

Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: облигации банков второго уровня РК – 16,53%, облигации квазигосударственных организаций РК – 14,97%, обратное Репо (не более 90 календарных дней) – 10,61%, корпоративные облигации эмитентов РК – 9,38%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 8,82%, ГЦБ иностранных государств – 8,33%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 7,18%, ГЦБ МФ РК – 6,70%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 3,76%, МФО – 1,68%.

В инструменты в национальной валюте инвестировано 66,95% портфеля, в долларах США – 33,05%.

Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев с октября 2025 года по сентябрь 2026 года составила 8,22 %.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 октября 2026 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Tansar Capital», составили 1,87 млрд теңге.

Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: Паи Exchange Traded Funds (ETF) – 34,67%, Репо – 15,98%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 10,18%, ГЦБ МФ РК – 4,47%.

В инструменты в национальной валюте инвестировано портфеля - 61,88%, в долларах США – 38,12%.

АО «Tansar Capital» начал управление пенсионными активами 8 апреля 2026 года. Доходность пенсионных активов с начала управления составила 0,00%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Tansar Capital» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 октября 2026 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили порядка 43,85 млрд теңге.

В облигации БВУ РК инвестировано 33,30%, облигации квазигосударственных организаций РК – 13,44%, корпоративные облигации эмитентов РК – 11,05%, государственные облигации США – 7,88%, РЕПО – 7,17%, ГЦБ МФ РК – 4,03%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов – 2,82%, акции и депозитарные расписки эмитентов-резидентов РК – 2,17%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 1,30%. Инвестиции в национальной валюте составили 77,71% портфеля, в долларах США – 22,29%.

Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев с октября 2025 года по сентябрь 2026 года составила 13,95%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

Напомним, что ЕНПФ запустил единую информационную интернет-платформу по инвестиционному управлению пенсионными активами граждан invest.enpf.kz, которая объединяет всю ключевую информацию об УИП в одном цифровом пространстве и обеспечивает системный подход к предоставлению данных об инвестиционной деятельности.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", обеспечивает осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz).