В области Абай в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в реку Иртыш выпустили 22 тысячи мальков сибирского осетра. Зарыбление провели 29–30 октября по инициативе областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

Мероприятие состоялось вблизи села Крупское Жанасемейского района. Из общего числа выпущенных рыб 8 тысяч – годовики весом не менее 150 граммов, ещё 14 тысяч – мальки нынешнего года весом не менее 20 граммов.

Зарыбление прошло при участии рыбоводческого предприятия ТОО «Ost Fish», расположенного в Саратовском сельском округе Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Сибирский осётр – ценный вид рыбы, имеющий большое значение для водной экосистемы. Он нуждается в охране и восстановлении естественной популяции. Подобные мероприятия направлены на пополнение рыбных запасов реки, сохранение биологического разнообразия и создание благоприятных условий для естественного воспроизводства водных биоресурсов.

Областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования проводит зарыбление водоёмов на регулярной основе с 2023 года. Эти инициативы помогают поддерживать экологическое равновесие водных объектов и сохранять природные богатства региона.

Мероприятие в рамках акции «Таза Қазақстан» в очередной раз подчеркнуло важность сохранения природных ресурсов и ответственного отношения к окружающей среде.

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