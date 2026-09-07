В области Абай обсудили ход осенней уборочной кампании

Сегодня под председательством акима области Берика Уали состоялось расширенное аппаратное совещание. На заседании рассмотрели ход осенней уборочной кампании в области Абай, а также вопросы профилактики производственного травматизма, обеспечения безопасности труда и социальных гарантий работников. В совещании приняли участие руководители областных управлений и региональных департаментов. Акимы районов и городов подключились в режиме видеоконференцсвязи.

По вопросам повестки дня выступили руководитель областного управления сельского хозяйства Ертай Куанбаев, руководитель Департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по области Абай Ерлан Ниеткабылов и директор филиала АО «Государственная аннуитетная компания» по области Абай Аскар Базылов.

В этом году уборочная площадь в области составляет 790,9 тыс. гектаров. Из них 368,7 тыс. гектаров приходится на масличные культуры, 275,6 тыс. гектаров – на зерновые, по 5,5 тыс. гектаров – на картофель и овощебахчевые культуры, 135,6 тыс. гектаров – на кормовые культуры.

В соответствии с поручением Главы государства по диверсификации посевных площадей посевы пшеницы сокращены на 22,5 тыс. гектаров, при этом площади масличных культур увеличены на 29,3 тыс. гектаров.

По оперативным данным на 3 сентября, в области убрано 129,7 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 47,1% от общей площади зерновых. Намолочено 136,4 тыс. тонн зерна при средней урожайности 10,5 центнера с гектара. Кроме того, с 1,4 тыс. гектаров собрано 29,8 тыс. тонн картофеля, с 2,3 тыс. гектаров – 59,3 тыс. тонн овощных и бахчевых культур.

Продолжается и заготовка кормов на зимний период. По состоянию на 3 сентября заготовлено 888,7 тыс. тонн сена, 16,5 тыс. тонн сенажа, 13,1 тыс. тонн силоса, 32,1 тыс. тонн соломы и 35,8 тыс. тонн концентрированных кормов.

Для хранения собранного урожая в области действуют три лицензированных элеватора общей вместимостью 173 тыс. тонн, а также зернохранилища сельхозтоваропроизводителей вместимостью 870,9 тыс. тонн. Имеющихся мощностей достаточно для приема прогнозируемого объема урожая.

В этом году валовой сбор зерновых прогнозируется на уровне 289,4 тыс. тонн, масличных культур – 530,9 тыс. тонн. Для проведения осенних полевых работ выделено 21 тыс. тонн дизельного топлива. В уборочной кампании задействовано 4 тыс. тракторов, 2,4 тыс. комбайнов и 700 жаток – всего около 7 тыс. единиц техники. В этом году аграрии приобрели 361 единицу современной сельхозтехники, уровень обновления парка достиг 4,1%.

Аким области поручил управлению сельского хозяйства, акимам городов и районов держать на постоянном контроле своевременную поставку удешевленного дизельного топлива хозяйствам и завершить уборочные работы в установленные агротехнические сроки.

«В целом уборочная кампания проходит в соответствии с планом. Однако, как показало сегодняшнее обсуждение, по ряду направлений необходимо усилить работу. В первую очередь особое внимание следует уделить районам с низкими темпами уборки. Необходимо проанализировать ситуацию по каждому району и не допустить отставания от установленных агротехнических сроков. Во-вторых, вопрос обеспечения горюче-смазочными материалами должен находиться на полном контроле. Своевременная поставка дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям напрямую влияет на бесперебойность уборочных работ. В-третьих, необходимо заранее обеспечить достаточное количество техники и трудовых ресурсов. При необходимости следует организовать соответствующее перераспределение техники из районов и хозяйств, где ее достаточно. В-четвертых, вопросы хранения и реализации собранной продукции должны быть решены заблаговременно. После уборки урожая не должно возникать проблем с местами его хранения или сбытом. В целом качественное и своевременное завершение уборочной кампании этого года – важное условие не только для сельскохозяйственной отрасли, но и для обеспечения продовольственной безопасности области», – отметил Берик Уали.

В области Абай системно проводится работа по обеспечению безопасности труда. С начала года на 22 предприятиях проведена оценка профессиональных рисков и аттестация условий труда. На предприятиях на постоянной основе организуются разъяснительные и профилактические мероприятия.

Особое внимание уделяется обязательному страхованию работников от несчастных случаев. За отчетный период 3426 работодателей заключили соответствующие договоры страхования. В дальнейшем продолжится работа по оформлению трудовых договоров, снижению профессиональных рисков и обучению работников требованиям безопасности.

Глава региона поручил усилить работу по обеспечению безопасности труда и защите прав работников. Поставлены конкретные задачи по обеспечению заключения работодателями договоров обязательного страхования, соблюдению требований безопасности труда, профилактике профессиональных рисков и полному внесению трудовых договоров в единую систему.