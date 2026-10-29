В области Абай чествовали предпринимателей

Сегодня в Семее по случаю Дня предпринимателей состоялось торжественное мероприятие под названием «Предпринимательство – движущая сила развития страны».

В мероприятии принял участие аким области Абай Берик Уали, который поздравил предпринимателей, вносящих вклад в социально-экономическое развитие региона, с профессиональным праздником.

«От всей души поздравляю вас с Днём предпринимателей! Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, малый и средний бизнес является прочной основой развития городов и сёл. Действительно, предпринимательство – движущая сила экономики страны, важная опора повышения благосостояния населения и устойчивого развития региона. Благодаря упорному труду и инициативам наших предпринимателей область с каждым днём преображается, города и сёла приобретают новый облик. Возводятся новые объекты, благоустраиваются общественные пространства, создаются комфортные условия для жителей. Всё это – наглядный результат труда предпринимателей, вносящих вклад в развитие родного края, а также эффективного партнёрства государства и бизнеса. Сегодняшние награды – это знак глубокого уважения к вашему многолетнему труду, вкладу в экономику региона и деятельности на благо общества. В дальнейшем мы продолжим уделять приоритетное внимание развитию предпринимательства, реализации новых инвестиционных проектов, расширению местного производства и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в нашей области. Благодарю всех вас за добросовестный труд на благо страны! Желаю процветания вашему бизнесу, плодотворной работы и успехов во всех начинаниях!» – сказал Берик Уали.

В ходе торжественного мероприятия предпринимателям, внесшим значительный вклад в развитие региона, были вручены нагрудные знаки «Абай облысына сіңірген еңбегі үшін» («За заслуги перед областью Абай»). В числе награждённых – руководитель ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» Асемкан Доскожанов, руководитель ТОО «ЭЙКОС» Александр Соловьев, руководитель ТОО «СемАЗ» Марат Макишев, заместитель руководителя ТОО «Казполиграф» Кайрат Омаргалиев, руководитель ТОО «Шығыс ШПЗ» Бекен Альпиев, руководитель ИП «Bayazit Life» Динара Турсынханова, руководитель ТОО «Комбинат по валянию и производству войлока «Роза» Харис Сайфутдинов, руководитель ТОО «Kazakh National Brands» Арман Машимов и руководитель ТОО «Тұмар-Кондитер» Ойрат Темирбаев. Кроме того, ряду предпринимателей были вручены благодарственные письма акима области.

В настоящее время в области Абай особое внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства. Сегодня в регионе действуют более 49 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в данной сфере заняты около 97 тысяч человек. В рамках мер государственной поддержки в текущем году 204 предпринимательским проектам оказана финансовая поддержка на общую сумму 9,6 млрд тенге.