В области Абай открыли цех по розливу и упаковке рафинированного растительного масла

Сегодня в Семее состоялось открытие цеха по розливу и упаковке рафинированного растительного масла ТОО «Qazaq Astyq Group».

В мероприятии приняли участие аким области Абай Берик Уали, председатель Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры РК Бауыржан Ералы, прокурор области Нурсултан Ракышев, а также учредитель ТОО «Qazaq Astyq Group» Асемхан Доскожанов.

Выступая на торжественной церемонии, глава региона подчеркнул значимость нового производства для развития экономики области.

«Сегодня мы собрались на торжественное открытие цеха по розливу и упаковке рафинированного растительного масла ТОО «Qazaq Astyq Group». От всей души поздравляю вас с этим важным для нашего региона событием! Во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по повышению уровня диверсификации производства и увеличению обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией в последние годы в области Абай особое внимание уделяется запуску новых производств и развитию перерабатывающей промышленности. Уверен, что запуск нового цеха внесёт вклад в развитие перерабатывающей промышленности региона, увеличение объёмов отечественной готовой продукции и обеспечение продовольственного рынка качественными товарами. Выражаю благодарность инвесторам, строителям и всему коллективу предприятия, принимавшим участие в реализации проекта. Акимат области продолжит системную работу по поддержке инициатив, направленных на развитие производства, и сотрудничеству с инвесторами. Наша цель – создать условия для стабильной работы новых предприятий и их реального вклада в экономику региона. Проект предусматривает процессы розлива и упаковки готовой продукции. Пусть сегодняшнее знаменательное событие станет началом успешной работы нового цеха! Желаю, чтобы в дальнейшем производство вышло на полную мощность, а его продукция завоевала доверие потребителей», – сказал Берик Уали.

Новый цех внесёт вклад в развитие перерабатывающей промышленности, укрепление производственного потенциала региона и повышение уровня занятости населения. Общая стоимость проекта составляет 8,4 миллиарда тенге. В рамках его реализации предусмотрено создание 104 рабочих мест. Проектная мощность производства по рафинации растительного масла рассчитана на выпуск 200 тонн рафинированного подсолнечного масла в сутки. Годовой объём производства может достигать 73 тысяч тонн.

Отметим, что продукция предприятия поставляется не только на внутренний рынок Казахстана, но и экспортируется в зарубежные страны. Это способствует повышению конкурентоспособности отечественной продукции, расширению экспортного потенциала и укреплению экономических связей региона.

По словам председателя Комитета по защите прав инвесторов Бауыржана Ералы, сопровождение инвестиционных проектов позволяет не только обеспечивать защиту прав инвесторов, но и добиваться конкретных результатов для экономики региона.

«Сегодня комитет сопровождает более 3,5 тысячи инвестиционных проектов по всей стране. В области Абай под сопровождением прокуратуры находятся 110 проектов общей стоимостью 4,5 триллиона тенге. За этими показателями стоят масштабные инвестиции, новые производства и тысячи потенциальных рабочих мест», – отметил он.

В текущем году в регионе открылся ряд новых предприятий. Введён в эксплуатацию завод ТОО «Шығыс ШПЗ» по производству OSB-плит. Также начал работу завод ТОО «Агролидер» по переработке и очистке бобовых и других сельскохозяйственных культур. Запуск подобных производств создаёт возможности для переработки местного сырья, выпуска готовой продукции и открытия новых рабочих мест.