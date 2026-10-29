В области Абай обсудили пути реализации задач, обозначенных в Послании Главы государства

Сегодня под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось заседание актива области, посвящённое обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе».

В заседании приняли участие руководители областных управлений, члены общественного совета, представители филиалов политических партий, руководители правоохранительных органов и департаментов. Акимы городов и районов приняли участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи.

Глава региона остановился на основных приоритетах, обозначенных в Послании Президента, и подчеркнул их значение для социально-экономического развития области.

«Послание Президента – важный стратегический документ, определяющий дальнейший курс развития страны и конкретизирующий основные приоритеты государственной политики. В своём Послании Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил: «Казахстан должен превратиться в одну большую строительную площадку». Обозначенные Президентом приоритеты имеют особое значение для недавно образованной области Абай. Обеспечение устойчивого развития региона, повышение качества жизни населения и модернизация инфраструктуры населённых пунктов – наши основные задачи. Реализация поручений, обозначенных в Послании, – это конкретный вклад в будущее региона, благосостояние наших жителей и развитие государства», – сказал Берик Уали.

Глава региона отметил особую значимость для области инициированной Президентом программы «Народная стройка». В настоящее время в регионе реализуются такие крупные проекты, как строительство железнодорожной линии «Аягоз – Бахты», нового четырёхполосного моста в Семее, Актогайского медеплавильного завода и мясоперерабатывающего комплекса. Кроме того, за счёт бюджетных средств ведутся строительные и ремонтные работы на 28 социальных объектах общей стоимостью 35 млрд тенге.

В рамках акции «Абайға құрмет», реализуемой при поддержке Главы государства, в Семее ведётся строительство центра творчества, медиацентра, физкультурно-оздоровительного комплекса, инклюзивного спортивного комплекса, центра настольного тенниса, Дворца единоборств и Дома дружбы. В областном центре впервые началось строительство школы BINOM. В ближайшие годы в регионе планируется строительство нового театра, областной и детской больниц.

Особое внимание на заседании было уделено развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Для области Абай, расположенной на пересечении важных транспортных маршрутов, дорожная отрасль имеет стратегическое значение.

В этом направлении проведён ряд работ. В прошлом году завершён ремонт и введена в эксплуатацию автомобильная дорога «Омск – Майкапчагай», состояние которой на протяжении длительного времени вызывало обеспокоенность населения. В Семее начата реализация проекта по асфальтированию 100 улиц. Это важный шаг, направленный на улучшение качества дорог на улицах, где ранее отсутствовало асфальтовое покрытие. Кроме того, в прошлом году обновлено асфальтовое покрытие двух мостов.

В дальнейшем в Семее планируется строительство транспортной развязки на пересечении улиц Шугаева и Сатпаева, а также капитальный ремонт подвесного моста через реку Иртыш.

Аким области подчеркнул стратегическую значимость железнодорожной линии «Аягоз – Бахты» и необходимость постоянного контроля за ходом её строительства. Также глава региона остановился на задачах по повышению качества автомобильных дорог областного и районного значения и обеспечению транспортного сообщения между населёнными пунктами.

В сфере сельского хозяйства в рамках дорожной карты на 2026–2028 годы предусмотрена реализация 19 инвестиционных проектов общей стоимостью 112,5 млрд тенге. Глава региона отметил необходимость развития глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, эффективного использования местного сырья, увеличения площади орошаемых земель и внедрения водосберегающих технологий.

В регионе продолжается работа по привлечению инвестиций. За девять месяцев текущего года в экономику области привлечено 417,7 млрд тенге инвестиций, из которых 365,2 млрд тенге приходится на частные вложения.

На состоявшемся недавно заседании регионального координационного совета одобрены 12 инвестиционных проектов общей стоимостью 19,2 млрд тенге, предусматривающих создание 443 новых рабочих мест.

В сфере здравоохранения в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионе построено 65 объектов первичной медико-санитарной помощи. Укрепляется материально-техническая база районных больниц, открываются новые медицинские отделения. Организациям здравоохранения области, в том числе районным больницам, передаются 100 новых автомобилей скорой медицинской помощи.

По итогам заседания аким области поручил своим заместителям, руководителям управлений, акимам городов и районов детально проработать приоритеты, обозначенные в Послании Президента, по курируемым направлениям и обеспечить качественную и своевременную реализацию запланированных проектов.

Управлению экономики и бюджетного планирования поручено провести анализ потребности в социальных объектах и инженерной инфраструктуре, а также сформировать перечень приоритетных проектов. Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог поручено определить участки дорог, нуждающиеся в ремонте, и усилить контроль за качеством проводимых работ.

Кроме того, на заседании выступили председатель Совета ветеранов области Абай Муратказы Алин, председатель областного общественного совета Мейрамхат Айнабеков, член общественного совета Николай Исаев и член Народного совета Казахстана Думан Орынбеков.