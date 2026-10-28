Сегодня глава региона Берик Уали проконтролировал ход реконструкции железнодорожного вокзала в городе Семей.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках программы АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» по модернизации вокзальной инфраструктуры по всей республике ведётся обновление 124 железнодорожных вокзалов. Из них 10 расположены в области Абай.

Реконструкция железнодорожного вокзала Семея началась в июле прошлого года. Проект предусматривает полное обновление здания и расширение его площади. На период проведения ремонтных работ для пассажиров организованы временные пункты обслуживания.

В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы. К строительству привлечены 60 рабочих и 8 единиц специальной техники. Работы организованы в две смены. Сегодня ведутся облицовка фасада здания вокзала, установка витражного остекления, внутренняя отделка и укладка керамической плитки. Кроме того, продолжаются монтаж эскалаторов и модернизация перронной части вокзала.

Глава региона подверг критике работу подрядной организации за нарушение сроков реконструкции железнодорожного вокзала и сделал строгое предупреждение. Он поручил подрядчикам значительно ускорить темпы строительства и увеличить численность рабочих, а курирующему заместителю акима области и руководителю профильного управления – обеспечить ежедневный контроль за качеством выполняемых работ.

«Открытия железнодорожного вокзала ждут тысячи людей. Вы работаете очень медленно. Темпы строительства крайне низкие. Три недели назад я приезжал сюда, и с тех пор практически ничего не изменилось. Никакого движения не видно. Так работать нельзя. Подрядная компания ставит нас в неловкое положение перед населением. Необходимо ускорить темпы строительства и увеличить количество рабочих в несколько раз. Самое главное – уделить особое внимание качеству выполняемых работ», – подчеркнул Берик Уали.

В регионе реконструкция железнодорожных вокзалов проводится поэтапно.

В текущем году в области уже обновлён и введён в эксплуатацию ряд железнодорожных вокзалов. В июне открылись вокзалы станций Белагаш и Аул в Бородулихинском районе, в августе – станций Шар, Ушбиик и Жарма в Жарминском районе, станции Дегелен в городе Курчатове, а также станции Жаланашколь в районе Мақаншы.

В настоящее время строительно-монтажные работы продолжаются на железнодорожных вокзалах города Аягоз и посёлка Актогай.