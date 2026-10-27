На заседании акимата под председательством главы региона Берика Уали обсудили вопросы реализации региональной карты занятости на 2026 год и предоставления жилья социально уязвимым категориям населения. По вопросам повестки дня выступили руководитель управления координации занятости и социальных программ области Айман Нурлыбек и заместитель директора областного филиала АО «Отбасы банк» Мира Конопья.

В области ведётся системная работа по обеспечению занятости населения. В рамках утверждённой в начале года региональной карты занятости планировалось трудоустроить 13 324 человека. По данным на 21 октября 2026 года, в регионе трудоустроены 17 188 человек, что составляет 129% от годового плана. Из них 12 678 человек получили постоянную работу, ещё 4 510 – временную.

Положительные результаты достигнуты и по основным направлениям занятости.

В рамках реализации инфраструктурных проектов трудоустроены 1 280 человек. На субсидируемые рабочие места привлечены 3 355 человек.

В рамках исполнения поручения Главы государства по созданию 100 новых рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей на вновь созданные предприятия трудоустроены 6 166 человек. Кроме того, на имеющиеся вакансии предприятий и организаций области трудоустроены 6 290 человек.

В настоящее время в регионе продолжается работа по повышению показателей занятости, созданию новых рабочих мест и обеспечению граждан постоянной работой.

На заседании аким области поручил обеспечить полное выполнение плана по занятости, реализацию поручения Главы государства по созданию 100 новых рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей, усилить контроль за своевременным перечислением работодателями обязательных пенсионных взносов за работников, а также подготовить соответствующие предложения для включения конкретных показателей в региональную карту занятости на 2027 год.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчёркивал, что новые рабочие места должны быть не временными, а постоянными. В целом выполнение годового плана по области на 129% – хороший результат. Вместе с тем в отдельных районах установленные показатели не достигнуты. Безусловно, выполнение областного плана важно, однако каждый район должен в полном объёме выполнить возложенные на него обязательства. Достижение показателей занятости необходимо не ради отчётности, а для обеспечения стабильного дохода жителей», – отметил Берик Уали.

На заседании также рассмотрели вопрос обеспечения жильём социально уязвимых категорий населения.

Глава региона поручил акимам районов завершить распределение жилья до 25 ноября.

«Вопрос обеспечения жильём граждан, относящихся к социально уязвимым категориям населения, необходимо держать на особом контроле и обеспечить своевременное исполнение поставленных задач. Также необходимо провести учёт всех аварийных домов в сельских населённых пунктах и организовать соответствующую экспертизу», – подчеркнул аким области.