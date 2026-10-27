За девять месяцев в экономику области Абай привлечено 417,7 млрд тенге инвестиций

Сегодня под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось заседание акимата. На повестке дня были рассмотрены итоги социально-экономического развития региона за январь–сентябрь 2026 года, реализация Региональной карты занятости, а также вопросы предоставления жилья социально уязвимым категориям населения. В заседании приняли участие акимы городов и районов, руководители управлений и департаментов.

На заседании первый заместитель акима области Ербол Садыр доложил об основных показателях социально-экономического развития региона за девять месяцев. По его словам, в первом полугодии текущего года валовой региональный продукт области составил 1 трлн 783,5 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель достиг 105,7%, увеличившись на 1,3 процентного пункта.

Положительная динамика наблюдается в основных отраслях экономики региона. Рост в сфере транспорта составил 113,4% (6-е место по республике), строительства – 111,5%, ввода жилья – 108,3% (6-е место), обрабатывающей промышленности – 107%, внутренней торговли – 105,8% (8-е место), сельского хозяйства – 104,5% (9-е место), инвестиций – 102,8%, связи – 102,6%.

За девять месяцев в области произведено промышленной продукции на сумму 2,5 трлн тенге. Это на 630 млрд тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года. По объёму промышленного производства область Абай поднялась с 10-го на 8-е место среди регионов республики.

За отчётный период в экономику области привлечено 417,7 млрд тенге инвестиций. Из них 365,2 млрд тенге составляют частные инвестиции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём частных инвестиций увеличился на 97,9 млрд тенге. По данному показателю регион занимает 8-е место в республике.

Рост сохраняется и в строительной отрасли. За девять месяцев выполнены строительные работы на сумму 240,4 млрд тенге, введено в эксплуатацию 173,1 тыс. квадратных метров жилья. По показателю ввода жилья область поднялась с 19-го на 6-е место среди регионов Казахстана.

По объёму собственных доходов область занимает 4-е место в республике. За девять месяцев в областной бюджет поступило 123,1 млрд тенге при плане 122,6 млрд тенге. План по доходам перевыполнен на 561,9 млн тенге.

В ходе заседания также были озвучены результаты рейтинговой оценки деятельности акимов городов и районов. По итогам оценки, проведённой по 83 индикаторам, тройку лидеров составили город Семей, Жанасемейский и Урджарский районы. На нижних позициях рейтинга оказались город Курчатов, Аксуатский и Кокпектинский районы. При этом Кокпектинский район, занимавший последнее место по итогам прошлого года, не смог улучшить свои позиции и по результатам трёх кварталов текущего года.

Глава региона поручил акимам города Курчатова, Аксуатского и Кокпектинского районов усилить работу по улучшению основных показателей. Кроме того, он поручил дать оценку эффективности мер, принимаемых акимом Кокпектинского района, и внести предложения для принятия соответствующего решения.

«Сегодняшнее обсуждение показало необходимость усиления работы по ряду направлений социально-экономического развития региона. Ситуация в промышленности, сельском хозяйстве, инвестиционной сфере, строительстве и торговле должна находиться на постоянном контроле. Каждый руководитель управления, аким города и района должен сосредоточиться на достижении конкретных результатов по своему направлению. Необходимо эффективно использовать оставшееся до конца года время, принять соответствующие меры по устранению выявленных недостатков и выполнению запланированных показателей», – подчеркнул Берик Уали.

По итогам заседания аким области поручил обеспечить достижение плановых показателей по привлечению инвестиций, развитию производства и предпринимательства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и занятости населения. Также глава региона предупредил, что в отношении ответственных должностных лиц, не выполнивших поставленные задачи по итогам года, будут применены дисциплинарные меры.