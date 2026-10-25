В области Абай в честь Дня Республики состоялась церемония поднятия Государственного флага

Сегодня на площади Государственных символов, расположенной на острове Бейбітшілік в Семее, состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, посвящённая национальному празднику – Дню Республики, отмечаемому 25 октября. В патриотической акции принял участие аким области Абай Берик Уали, который поздравил собравшихся с национальным праздником. На торжественном мероприятии присутствовали представители интеллигенции, молодёжь, военнослужащие и жители города.

Глава региона подчеркнул историческое значение Дня Республики, отметив, что принятая 25 октября 1990 года Декларация о государственном суверенитете заложила правовую основу независимости Казахстана.

«От всей души поздравляю всех вас с главным национальным праздником нашей страны – Днём Республики и торжественной церемонией поднятия Государственного флага! Сегодня, в этот исторический день, мы собрались на площади Государственных символов, которая стала первым объектом, построенным в рамках акции «Абайға құрмет». Это подарок Северо-Казахстанской области земле Абая. Здесь установлен 35-метровый флагшток с Государственным флагом Республики Казахстан, а также размещены Государственный герб и текст Государственного гимна. Установка 35-метрового флагштока в преддверии 35-летия Независимости страны – это дань уважения нашей истории и воплощение заветов деятелей Алаш. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев: «Независимость – наша самая дорогая ценность. Сохранить и укрепить её – священный долг каждого из нас». Это большая ответственность, возложенная на каждого гражданина. Укрепление независимости, сохранение единства народа и труд во благо Родины – наша общая задача», – сказал Берик Уали.

В честь Дня Республики в области Абай организовано более 150 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и популяризацию национальных ценностей. Среди них – торжественные собрания, праздничные концерты, круглые столы, интеллектуальные игры и спортивные соревнования.

В преддверии национального праздника в регионе введён в эксплуатацию ряд социальных и инфраструктурных объектов, реализованы важные проекты. В Урджарском районе открылся Центр оперативного управления, оснащённый современной системой видеонаблюдения. Бородулихинскому и Урджарскому районам переданы новые автомобили скорой медицинской помощи. В Семее началось строительство областной многопрофильной больницы.

Кроме того, при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» модернизированы и оснащены современным оборудованием библиотеки в семи районах области. Проведён капитальный ремонт зрительного зала библиотеки имени Абая. В селе Копа Аягозского района открылся современный спортивный комплекс, а в селе Бородулиха обновлён Дом дружбы.

Особо стоит отметить, что 20 октября, в преддверии праздника, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в формате телемоста принял участие в церемонии закладки фундамента медеплавильного завода в Актогае Аягозского района и дал старт строительству крупного промышленного предприятия. Также состоялась презентация серии детских книг «Мирас», включающей 35 изданий, посвящённых 35-летию Независимости Казахстана.

Торжественная церемония поднятия Государственного флага продолжилась праздничным концертом «Мәңгілік жаса, қыран елім – Қазақстан!». Перед зрителями выступили народный артист Казахстана Омиркул Айниязов, певец Ушкын Жамалбек, группы «ETHNO ARLAN» и «Семсер», подарив жителям и гостям города праздничное настроение.