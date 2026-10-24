Школам области Абай передали 10 новых автобусов

В преддверии Дня Республики аким области Абай Берик Уали принял участие в торжественной церемонии вручения ключей от новых школьных автобусов, предназначенных для образовательных учреждений городов и районов региона.

Мероприятие состоялось в микрорайоне Карагайлы города Семей. Глава региона поздравил собравшихся с Днём Республики и подчеркнул, что создание условий для качественного образования и обеспечение безопасности детей остаются одними из важнейших задач.

«По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в нашей стране особое внимание уделяется формированию читающей нации и повышению интереса подрастающего поколения к знаниям. В этом направлении наша общая задача – создавать условия для получения школьниками качественного образования, развивать интерес к чтению и расширять их кругозор. Поэтому мы должны не только обеспечивать безопасность детей, но и создавать все необходимые условия для их всестороннего развития, становления образованными и сознательными гражданами. Для обеспечения безопасного и комфортного проезда в школу детей, проживающих в сельской местности и отдалённых населённых пунктах, мы приобрели в лизинг 50 школьных автобусов. Сегодня мы передаём городам и районам области ключи от 10 новых, современных и безопасных школьных автобусов. Оставшиеся 40 будут переданы в декабре. Наша цель – обеспечить равные возможности для получения образования сельским и городским детям. Каждый ребёнок, независимо от места проживания, должен иметь доступ к качественному образованию», – отметил Берик Уали.

Учителя и родители выразили благодарность за новые автобусы.

«Сегодня для нас очень радостный день. Ранее, особенно в зимний период, при перевозке школьников на автобусах с дизельными двигателями возникали определённые трудности. Передача новых автобусов станет большим подспорьем в решении этой проблемы. Это радостное событие не только для коллектива школы, но и для родителей, а также жителей села Сарыарка. Сельчане тоже выражают свою благодарность. Уверены, что новые автобусы обеспечат школьникам безопасный и комфортный проезд», – рассказала учитель средней школы имени Т. Кобдикова Жарминского района Каламкас Ажимбетова.

Новые автобусы отечественного производства марки «ПАЗ-32053-70» специально предназначены для перевозки детей. Каждый автобус рассчитан на 23 пассажира и оснащён необходимым оборудованием для обеспечения безопасности школьников. В частности, пассажирские сиденья оборудованы четырёхточечными ремнями безопасности. В автобусах предусмотрены пневматическая тормозная система, система отопления пассажирского салона, а также освещённые дверные проёмы, позволяющие контролировать посадку и высадку детей.

Кроме того, в каждом автобусе имеются две аптечки, два огнетушителя, знак аварийной остановки, GPS-система и средства видеорегистрации. Транспортные средства окрашены в жёлтый цвет, а на передней, задней и боковых частях размещены специальные обозначения и надписи, указывающие на перевозку детей. Также предусмотрена сигнальная кнопка для водителя. Согласно техническим характеристикам, длина автобусов составляет 6,9 метра, ширина – 2,5 метра, высота – 2,96 метра.

Сегодня новые автобусы передаются школам города Семей, Аягозского, Урджарского, Аксуатского, Бескарагайского, Жарминского, Кокпектинского, Бородулихинского и других районов области. Это позволит облегчить ежедневный проезд школьников из сельских и отдалённых населённых пунктов, обеспечив им безопасные и комфортные условия для получения образования.