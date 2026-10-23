В области Абай прошел республиканский конкурс патриотических песен «Ұлылар елі»

Сегодня в Семее в честь Дня Республики состоялся заключительный гала-концерт республиканского конкурса патриотических песен «Ұлылар елі». В мероприятии принял участие аким области Абай Берик Уали, который наградил победителей и призеров конкурса.

Республиканский песенный конкурс «Ұлылар елі» направлен на популяризацию историко-культурного наследия, священных мест, живописной природы и духовных ценностей области Абай через музыкальное искусство. Главная цель проекта – пополнение музыкального наследия края Абая новыми произведениями, поддержка талантливых композиторов и поэтов, а также создание условий для широкого распространения песен о родной земле.

Выступая с поздравительной речью на торжественном мероприятии, глава региона отметил особое значение конкурса для культурной жизни области.

«Считаю закономерным, что республиканский песенный конкурс «Ұлылар елі», итоги которого мы сегодня подводим, проходит именно в области Абай – на земле первопроходцев. Для нас главное достижение конкурса заключается не только в том, что от 64 авторов поступило 88 произведений, но и в том, что среди них появились песни, которым суждено жить вместе с народом. Конкурс не ограничивается одним мероприятием. Он открывает новые возможности для композиторов и поэтов, обогащает репертуар наших исполнителей. При соблюдении авторских прав новые произведения смогут исполняться артистами области Абай и получить широкое распространение. Уверен, что 16 песен, прозвучавших сегодня со сцены, станут содержательными, проникновенными произведениями, которые найдут отклик в сердцах жителей региона и всей страны. Конкурс прошел на высоком уровне. От имени жителей области выражаю благодарность всем участникам, организаторам конкурса, исполнителям, композиторам и поэтам!» – сказал Берик Уали.

В ходе заключительного гала-концерта зрителям представили новые музыкальные произведения, прошедшие отборочный этап конкурса. В исполнении известных казахстанских и региональных артистов прозвучали 16 песен.

По итогам конкурса лауреатами стали группа «ETHNO ARLAN», дуэт «ДОС», группа «Элит», Медгат Адильбек, Мади Мадияров, Мади Ахметкожа и Ушкын Жамалбек. В номинации «Киелі Абай елі» первое место заняли Клара Толенбаева и Айгерим Тилеубек с песней «Туған ел сенен айналдым» (музыка Медета Салыкова, слова Серикзата Дуйсенгазы). В номинации «Тренд әуен» первое место завоевал Ушкын Жамалбек (автор слов – Казирет Бердихан). Главный приз среди 88 представленных произведений получила песня «Ұлылар елі» в исполнении Куандыка Рахыма (слова Нуржана Омирбая, музыка Жарасхана Толебая). Лауреатам вручили сертификаты на 1,5 млн тенге, обладателям первых мест – на 3 млн тенге, а победителю Гран-при – на 5 млн тенге.

Напомним, 9 февраля этого года, в день рождения выдающегося казахского поэта Мукагали Макатаева, на встрече с поэтами и писателями аким области выступил с инициативой проведения данного конкурса, впервые представив ее общественности.

Творческий проект вызвал большой интерес среди деятелей искусства из разных регионов страны. В результате на конкурс поступило 88 музыкальных произведений от 64 авторов. Среди них – работы из Атырау, Алматы, Астаны, Кызылорды и других регионов Казахстана.