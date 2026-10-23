В области Абай чествовали жителей, внесших вклад в развитие региона

В области Абай состоялось торжественное мероприятие, посвящённое национальному празднику – Дню Республики. В праздничном собрании, прошедшем в библиотеке Абая в Семее, принял участие аким области Берик Уали.

Глава региона выступил с поздравительной речью и поздравил жителей области с национальным праздником.

«От всей души поздравляю вас с главным национальным праздником нашей страны – Днём Республики! В этом году исполняется 36 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана. Президент страны возродил этот знаменательный праздник, с которого начался путь нашей независимости, придав ему особое значение. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчёркивал, что независимость является главной ценностью нашего народа. Слова Президента о том, что наш народ всем сердцем осознаёт ценность суверенитета, поскольку хорошо знает цену свободы, за которую отдали жизни многие герои, а также прошёл через многочисленные испытания, но сумел выстоять, глубоко отражают нашу непростую историю и борьбу за независимость. День Республики – это праздник, когда мы чествуем граждан, заслуживших признание своим трудом и служением стране. Сегодня ряд жителей, внёсших значительный вклад в процветание нашей Родины и развитие региона, будут удостоены государственных наград. Это признание добросовестного труда и достойный пример служения обществу. Искренне поздравляю всех награждённых! Желаю вам дальнейших успехов, заслуженного признания и новых достижений!» – сказал Берик Уали.

В ходе торжественного мероприятия государственными наградами были отмечены более 80 жителей, внёсших вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие региона. Большинство наград получили представители рабочих профессий, люди труда, педагоги и медицинские работники.

Указом Главы государства орденом «Парасат» награждён преподаватель Семейского музыкального училища высшей категории имени Мукана Тулебаева Нурлан Кошеров. Ордена «Құрмет» удостоены руководитель крестьянского хозяйства «Қалиқанұлы» Бескарагайского района Марат Каликов, директор филиала ТОО «Фирма Азия» Игорь Карпенко, член ревизионной комиссии по области Абай Гульжан Саденова, ветеран труда Уалихан Майжанов, ветеран труда Бескарагайского района Кайлаш Нургазин, директор ТОО «Казэлектромаш» Виталий Распопин, директор специальной школы-интерната №3 города Семея Акрам Калигожин и заместитель председателя территориальной избирательной комиссии области Абай Нурбек Сейтембет.

За многолетний добросовестный труд, профессионализм и вклад в развитие своих отраслей три жителя региона награждены орденом «Еңбек даңқы» III степени. Среди них руководитель индивидуального предпринимательства «Хан Тогас» Елеубек Демежанов, глава крестьянского хозяйства «Алғабас» Урджарского района Маулетбек Калиев и слесарь ТОО «Силикат» Вячеслав Тюков.

В ходе торжественного собрания представители различных сфер деятельности были также награждены медалями «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат». В числе награждённых – учитель английского языка школы-лицея посёлка Жезкент Бородулихинского района Ольга Семеренько, тракторист-машинист коммунального государственного предприятия «Риза» Мейизбек Ахметжанов, электромонтёр Урджарских районных электрических сетей Карабулакского сельского округа Серик Аканов, директор центральной библиотеки Маканчинского района Кайнижамал Казембекова, главный врач областной станции скорой медицинской помощи Владимир Ли, руководитель крестьянского хозяйства «Эко тазалық» Ерасыл Дикамбаев и водитель бригады областной станции скорой медицинской помощи Руслан Талыбов. Ведомственным нагрудным знаком «Ветеран государственной службы» награждены руководитель управления экономики и бюджетного планирования области Абай Роза Кудайбергенкызы и специалист аппарата акима Бородулихинского района Сайран Пичитаева. Кроме того, ряд жителей, внёсших значительный вклад в развитие региона, удостоены нагрудного знака «Абай облысына сіңірген еңбегі үшін» («За заслуги перед областью Абай»).