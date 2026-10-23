История

С 01.01.2021г. вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20.12.2019г. (далее – Соглашение), в соответствии с которым граждане государств-членов ЕАЭС, осуществляющие трудовую деятельность в странах ЕАЭС, формируют, сохраняют и реализовывают свои пенсионные права наравне с гражданами страны ЕАЭС, в которой они трудоустраиваются. Каждое государство-член ЕАЭС назначает пенсию по своему законодательству за стаж работы, приобретенный трудящимся на его территории после 01.01.2021 г.

Напомним, что на сегодняшний день в состав ЕАЭС входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

О необходимости заключения трудовых договоров

Свободное перемещение рабочей силы на территориях стран ЕАЭС является одним из ключевых преимуществ ЕАЭС. Граждане этих стран вправе осуществлять трудовую деятельность на территории других государств ЕАЭС без получения разрешения на работу или патента. Любой гражданин ЕАЭС, работающий в другом государстве ЕАЭС, также имеет право пользоваться теми же трудовыми гарантиями, что и граждане государства трудоустройства.

Однако отсутствие необходимости оформлять разрешительные документы не означает, что трудовые отношения можно оставлять без должного внимания. Для реализации своих прав необходимо иметь доказательства существования трудовых отношений. Основным таким доказательством является трудовой договор или договор гражданско-правового характера об оказании услуг, заключенный с работодателем. Устные договорённости не обеспечивают работнику достаточной правовой защиты. Работодатель может изменить условия работы, задержать выплату заработной платы или заявить, что гражданин выполнял разовые поручения, а не работал по трудовому договору. В свою очередь, письменный договор позволяет установить - кто является работодателем, какую работу выполнял гражданин, сколько ему должны были платить и какие обязанности приняли на себя стороны. Также работодатели будут обязаны осуществлять пенсионные (страховые) взносы в пенсионную систему государства-трудоустройства за официально трудоустроенных работников в порядке и сроки, установленные законодательством данной страны.

Вместе с тем, работник должен заранее уточнить порядок оформления трудовых отношений в конкретной стране так как правила заключения договора, его форма и порядок уведомления государственных органов могут различаться.

Реализация Соглашения в Казахстане

В Республике Казахстан Соглашение распространяется на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет сформированных пенсионных взносов при достижении пенсионного возраста или при установлении инвалидности 1,2 групп бессрочно.

В случае если гражданин Республики Казахстан осуществлял трудовую деятельность (например, 3-5 лет) на территории государства-члена ЕАЭС после вступления в силу Соглашения, то при возникновении права на пенсию по условиям пенсионного законодательства государства трудоустройства (достижение пенсионного возраста, наличие определённого трудового стажа), страна, в которой трудился мигрант, назначит пенсию за отработанный трудовой стаж именно в этой стране. При этом гражданин Республики Казахстан вправе подать заявление с документами на назначение и выплату пенсии в компетентный орган государства-члена ЕАЭС или в ЕНПФ, как компетентному органу в Республике Казахстан.

Перечень документов для назначения и выплаты пенсии трудящемуся регулируется национальным законодательством каждого государства-члена ЕАЭС.

Компетентные органы

Компетентными органами в Республике Казахстан по подтверждению трудового стажа трудящихся государств-членов ЕАЭС являются АО «ЕНПФ», Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и их территориальные подразделения.

ЕНПФ предоставляет сведения о стаже работы с 1 января 1998 года на основании данных об уплате обязательных пенсионных взносов, имеющихся в цифровой системе.

Также в ЕНПФ исполняет функции по:

приему документов по назначению и выплате пенсии трудящимся в рамках Соглашения;

их рассмотрению и принятию решений о назначении/об отказе в назначении пенсии,

доставке пенсий, назначенных компетентными -органами государств-членов ЕАЭС.

Подробная информация на сайте enpf.kz в разделе «Услуги»

Для подтверждения стажа до 1998 года необходимо обращаться в территориальные подразделения Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Соглашение в цифрах

За период действия Соглашения (с 01.01.2021г. по 30.09.2026 г.):

ЕНПФ были назначены пенсионные выплаты 378 гражданам государств-членов ЕАЭС, в том числе:

государство-член ЕАЭС

вид выплаты

количество получателей (трудящихся)

Республика Армения

в связи с достижением пенсионного возраста

11

Республика Беларусь

в связи с достижением пенсионного возраста

22

единовременная выплата наследникам

4

Кыргызская Республика

в связи с достижением пенсионного возраста

4

единовременная выплата наследникам

5

Российская Федерация

в связи с достижением пенсионного возраста

306

единовременная выплата наследникам

26

компетентными органами следующих государств-членов назначены страховые пенсии 39 гражданам Казахстана, в том числе:

государство-член ЕАЭС

вид пенсии

количество получателей (трудящихся)

Кыргызская Республика

по возрасту

3

по случаю потери кормильца

3

Российская Федерация

по старости

31

по случаю потери кормильца

1

по инвалидности

1

Таким образом, граждане государств-членов ЕАЭС формируют и реализуют свои пенсионные права в государствах-членах ЕАЭС наравне с гражданами государства-трудоустройства, что является одной из основных целей Соглашения.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", обеспечивает осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz).