Чем полезен и удобен инвестпортал invest.enpf.kz?

Как было

С 2021 года вкладчикам было разрешено передавать часть своих накоплений в управление частным компаниям в пределах суммы, превышающей порог минимальной достаточности. С июля 2023 года Социальный Кодекс расширил возможности передачи управляющим инвестиционным портфелем до 50% обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов и до 100% добровольных.

Как стало

С сентября 2026 года вступили в силу законодательные изменения, которые предоставляют вкладчикам право передавать в частное управление по своему выбору как добровольные пенсионные накопления, так и пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, в полном объеме.

Как повлияло

Принятое нововведение дало вкладчикам больше возможностей самостоятельно влиять на доходность своих накоплений – он вправе самостоятельно выбирать, кто и по какой инвестиционной стратегии будет управлять его пенсионными активами. При этом накопления можно распределять между несколькими УИП и инвестиционными портфелями и появляется больше вариантов управления пенсионным капиталом. Таким образом, пенсионная система постепенно переходит от модели, где вкладчик выступал в роли пассивного наблюдателя, к системе, предполагающей осознанное участие человека в управлении собственными долгосрочными пенсионными сбережениями.

Об инвестпортале

Последовательное расширение возможностей выбора инвестиционной стратегии, повышение доступности информации об управлении пенсионными активами создают

условия для более активного участия вкладчиков в принятии решений, связанных с формированием будущего пенсионного дохода.

В начале 2026 года ЕНПФ запустил специальный инвестиционный портал invest.enpf.kz, который помогает желающим вкладчикам правильно и оперативно перевести свои накопления в УИП. В частности, основные сведения об управлении пенсионными активами объединены в одном цифровом пространстве и становятся доступным инструментом для принятия собственного решения.

Пользователи инвестпортала имеют возможность:

ознакомиться с базовыми понятиями инвестирования;

сравнить инвестиционную доходность управляющих за различные периоды и проследить ее динамику;

изучить структуру портфелей и узнать, в какие финансовые инструменты размещены пенсионные активы;

изучить декларации и инвестиционные стратегии, а также оценить, насколько они подходят именно им;

Анализ данных показывает, что вкладчики начинают активнее интересоваться инвестиционными инструментами и стремятся осознанно распоряжаться своими пенсионными накоплениями. Согласно статистике, количество уникальных пользователей порталом invest.enpf.kz с момента запуска постоянно растет и на 1 октября 2026 года составило порядка 82 тысяч, при этом порядка 27,5 тысяч – в сентябре, когда расширились инвестиционные возможности вкладчиков.

Статистика

Также статистические данные показывают активный рост количества переводов вкладчиками своих пенсионных накоплений в УИП. Если за период с 01.01.2026г. по 06.09.2026г. количество таких вкладчиков составило 44 167 человек, а общая сумма – 69,1 млн теңге, то за короткий период с 07.09.2026 г. по 14.10.2026г. общая сумма переведенных накоплений составила уже 92,2 млн теңге от 32 921 вкладчика.

Данные за период с 01.01.2026г. по 06.09. 2026г.в разрезе объемов переводов

Группа по сумме, теңге

Количество вкладчиков

Доля вкладчиков

(от общего кол-ва, совершивших переводы)

Сумма переводов, млн теңге

Доля суммы

(от общей суммы переводов)

до 500 000

15 910

36,0%

2 582,68

3,7%

500 000 - 1 000 000

5 443

12,3%

3 827,41

5,5%

1 000 000 - 3 000 000

13 716

31,1%

26 591,73

38,5%

3 000 000 - 5 000 000

8 085

18,3%

29 434,35

42,6%

5 000 000 - 10 000 000

946

2,1%

5 717,96

8,3%

10 000 000 - 2 0 000 000

59

0,13%

734,22

1,1%

20 000 000 - 50 000 000

8

0,02%

257,22

0,4%

свыше 50 000 000

ИТОГО

44 167

69 145,57

Данные за период с 07.09.2026 г. по 14.10.2026г. в разрезе объемов переводов

Группа по сумме, теңге

Количество вкладчиков

Доля вкладчиков

(от общего кол-ва, совершивших переводы)

Сумма переводов, млн теңге

Доля суммы

(от общей суммы переводов)

до 500 000

7 325

22,3%

1 210,96

1,3%

500 000 - 1 000 000

3 425

10,4%

2 357,91

2,6%

1 000 000 - 3 000 000

9 409

28,6%

17 175,42

18,6%

3 000 000 - 5 000 000

6 375

19,4%

23 974,97

26,0%

5 000 000 - 10 000 000

5 712

17,4%

38 356,27

41,6%

10 000 000 - 20 000 000

621

1,9%

7 475,87

8,1%

20 000 000 - 50 000 000

51

0,15%

1 391,67

1,5%

свыше 50 000 000

3

0,01%

214,37

0,2%

ИТОГО

32 921

92 157,45

В разрезе возрастных групп статистика за те же периоды выглядит следующим образом:

Данные за период с 01.01.2026г. по 06.09. 2026г

Возрастная группа

Доля переводов

(от общего кол-ва

переводов)

Доля суммы

(от общей суммы

переводов)

Средний перевод,

тыс. теңге

до 30 лет

24,0%

10,5%

397

30–39 лет

40,2%

40,9%

922

40–49 лет

24,8%

32,5%

1 188

50–59 лет

10,6%

15,4%

1 318

60 лет и старше

0,5%

0,6%

1 118

Данные за период с 07.09.2026 г. по 14.10.2026г.

Возрастная группа

Доля переводов

(от общего кол-ва

переводов)

Доля суммы

(от общей суммы

переводов)

Средний перевод,

тыс. теңге

до 30 лет

22,1%

9,1%

676

30–39 лет

38,0%

37,6%

1 631

40–49 лет

27,5%

35,2%

2 113

50–59 лет

11,8%

17,1%

2 380

60 лет и старше

0,6%

1,1%

2 975

Как видно из приведенных данных наиболее активны вкладчики в возрасте 30–39 лет. На них приходится порядка 40% всех переводов и 40% переведённых сумм. Активность вкладчиков этой возрастной группы может быть связана с тем, что у них уже накопилась значительная сумма, но до выхода на пенсию ещё далеко и есть время выбирать и менять инвестиционную стратегию под свой горизонт и отношение к риску.

Напомним, что решение о переводе средств вкладчик принимает самостоятельно. И перед этим важно изучить условия управления, структуру инвестиционного портфеля, комиссионное вознаграждение и показатели доходности за разные периоды. При этом стоит учесть, что прошлые результаты не гарантируют аналогичной доходности в будущем, а стоимость инвестиций может как расти, так и снижаться.

Актуальные данные и всю необходимую информацию вкладчики всегда могут найти на инвестпортале invest.enpf.kz и на сегодняшний день он помог большому числу вкладчиков разобраться в возможностях управления пенсионными накоплениями и принять решение о переводе накопленных средств управляющим инвестиционным портфелям (УИП).

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", обеспечивает осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz).