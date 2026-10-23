Информационное сообщение Растет количество вкладчиков, передающих пенсионные накопления УИП.
Чем полезен и удобен инвестпортал invest.enpf.kz?
Как было
С 2021 года вкладчикам было разрешено передавать часть своих накоплений в управление частным компаниям в пределах суммы, превышающей порог минимальной достаточности. С июля 2023 года Социальный Кодекс расширил возможности передачи управляющим инвестиционным портфелем до 50% обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов и до 100% добровольных.
Как стало
С сентября 2026 года вступили в силу законодательные изменения, которые предоставляют вкладчикам право передавать в частное управление по своему выбору как добровольные пенсионные накопления, так и пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, в полном объеме.
Как повлияло
Принятое нововведение дало вкладчикам больше возможностей самостоятельно влиять на доходность своих накоплений – он вправе самостоятельно выбирать, кто и по какой инвестиционной стратегии будет управлять его пенсионными активами. При этом накопления можно распределять между несколькими УИП и инвестиционными портфелями и появляется больше вариантов управления пенсионным капиталом. Таким образом, пенсионная система постепенно переходит от модели, где вкладчик выступал в роли пассивного наблюдателя, к системе, предполагающей осознанное участие человека в управлении собственными долгосрочными пенсионными сбережениями.
Об инвестпортале
Последовательное расширение возможностей выбора инвестиционной стратегии, повышение доступности информации об управлении пенсионными активами создают
условия для более активного участия вкладчиков в принятии решений, связанных с формированием будущего пенсионного дохода.
В начале 2026 года ЕНПФ запустил специальный инвестиционный портал invest.enpf.kz, который помогает желающим вкладчикам правильно и оперативно перевести свои накопления в УИП. В частности, основные сведения об управлении пенсионными активами объединены в одном цифровом пространстве и становятся доступным инструментом для принятия собственного решения.
Пользователи инвестпортала имеют возможность:
ознакомиться с базовыми понятиями инвестирования;
сравнить инвестиционную доходность управляющих за различные периоды и проследить ее динамику;
изучить структуру портфелей и узнать, в какие финансовые инструменты размещены пенсионные активы;
изучить декларации и инвестиционные стратегии, а также оценить, насколько они подходят именно им;
Анализ данных показывает, что вкладчики начинают активнее интересоваться инвестиционными инструментами и стремятся осознанно распоряжаться своими пенсионными накоплениями. Согласно статистике, количество уникальных пользователей порталом invest.enpf.kz с момента запуска постоянно растет и на 1 октября 2026 года составило порядка 82 тысяч, при этом порядка 27,5 тысяч – в сентябре, когда расширились инвестиционные возможности вкладчиков.
Статистика
Также статистические данные показывают активный рост количества переводов вкладчиками своих пенсионных накоплений в УИП. Если за период с 01.01.2026г. по 06.09.2026г. количество таких вкладчиков составило 44 167 человек, а общая сумма – 69,1 млн теңге, то за короткий период с 07.09.2026 г. по 14.10.2026г. общая сумма переведенных накоплений составила уже 92,2 млн теңге от 32 921 вкладчика.
Данные за период с 01.01.2026г. по 06.09. 2026г.в разрезе объемов переводов
Группа по сумме, теңге
Количество вкладчиков
Доля вкладчиков
(от общего кол-ва, совершивших переводы)
Сумма переводов, млн теңге
Доля суммы
(от общей суммы переводов)
до 500 000
15 910
36,0%
2 582,68
3,7%
500 000 - 1 000 000
5 443
12,3%
3 827,41
5,5%
1 000 000 - 3 000 000
13 716
31,1%
26 591,73
38,5%
3 000 000 - 5 000 000
8 085
18,3%
29 434,35
42,6%
5 000 000 - 10 000 000
946
2,1%
5 717,96
8,3%
10 000 000 - 2 0 000 000
59
0,13%
734,22
1,1%
20 000 000 - 50 000 000
8
0,02%
257,22
0,4%
свыше 50 000 000
ИТОГО
44 167
69 145,57
Данные за период с 07.09.2026 г. по 14.10.2026г. в разрезе объемов переводов
Группа по сумме, теңге
Количество вкладчиков
Доля вкладчиков
(от общего кол-ва, совершивших переводы)
Сумма переводов, млн теңге
Доля суммы
(от общей суммы переводов)
до 500 000
7 325
22,3%
1 210,96
1,3%
500 000 - 1 000 000
3 425
10,4%
2 357,91
2,6%
1 000 000 - 3 000 000
9 409
28,6%
17 175,42
18,6%
3 000 000 - 5 000 000
6 375
19,4%
23 974,97
26,0%
5 000 000 - 10 000 000
5 712
17,4%
38 356,27
41,6%
10 000 000 - 20 000 000
621
1,9%
7 475,87
8,1%
20 000 000 - 50 000 000
51
0,15%
1 391,67
1,5%
свыше 50 000 000
3
0,01%
214,37
0,2%
ИТОГО
32 921
92 157,45
В разрезе возрастных групп статистика за те же периоды выглядит следующим образом:
Данные за период с 01.01.2026г. по 06.09. 2026г
Возрастная группа
Доля переводов
(от общего кол-ва
переводов)
Доля суммы
(от общей суммы
переводов)
Средний перевод,
тыс. теңге
до 30 лет
24,0%
10,5%
397
30–39 лет
40,2%
40,9%
922
40–49 лет
24,8%
32,5%
1 188
50–59 лет
10,6%
15,4%
1 318
60 лет и старше
0,5%
0,6%
1 118
Данные за период с 07.09.2026 г. по 14.10.2026г.
Возрастная группа
Доля переводов
(от общего кол-ва
переводов)
Доля суммы
(от общей суммы
переводов)
Средний перевод,
тыс. теңге
до 30 лет
22,1%
9,1%
676
30–39 лет
38,0%
37,6%
1 631
40–49 лет
27,5%
35,2%
2 113
50–59 лет
11,8%
17,1%
2 380
60 лет и старше
0,6%
1,1%
2 975
Как видно из приведенных данных наиболее активны вкладчики в возрасте 30–39 лет. На них приходится порядка 40% всех переводов и 40% переведённых сумм. Активность вкладчиков этой возрастной группы может быть связана с тем, что у них уже накопилась значительная сумма, но до выхода на пенсию ещё далеко и есть время выбирать и менять инвестиционную стратегию под свой горизонт и отношение к риску.
Напомним, что решение о переводе средств вкладчик принимает самостоятельно. И перед этим важно изучить условия управления, структуру инвестиционного портфеля, комиссионное вознаграждение и показатели доходности за разные периоды. При этом стоит учесть, что прошлые результаты не гарантируют аналогичной доходности в будущем, а стоимость инвестиций может как расти, так и снижаться.
Актуальные данные и всю необходимую информацию вкладчики всегда могут найти на инвестпортале invest.enpf.kz и на сегодняшний день он помог большому числу вкладчиков разобраться в возможностях управления пенсионными накоплениями и принять решение о переводе накопленных средств управляющим инвестиционным портфелям (УИП).
ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", обеспечивает осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz).