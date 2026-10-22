Ответы на часто задаваемые вопросы для средств массовой информации
Как получить удостоверение тракториста-машиниста?
Для получения удостоверения тракториста-машиниста необходимо пройти специальный учебный курс и сдать экзамен. Оформить данный документ можно онлайн через портал elicense.kz либо в местном государственном органе (отделе сельского хозяйства). Поскольку тракторы относятся к строительной и сельскохозяйственной технике, обычное водительское удостоверение не дает права на их управление.
Основные этапы и требования для получения удостоверения. Перед подачей заявления необходимо подготовить следующие документы:
- свидетельство об окончании учебного курса (либо диплом по специальности «Механизация сельского хозяйства»);
- медицинскую справку по форме № 073/у (допуск к управлению транспортными средствами);
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины — в размере 0,5 МРП;
- фотографию размером 3,5 × 4,5 см.
Получение онлайн (через портал электронного лицензирования). Услуга предоставляется через сайт elicense.kz:
1. Авторизация: войти на портал и авторизоваться с помощью ЭЦП (электронной цифровой подписи) или QR-кода eGov Mobile.
2. Поиск услуги: в строке поиска указать «Выдача удостоверений на право управления тракторами и самоходными шасси и механизмами, изготовленными на их базе» и перейти к соответствующей услуге.
3. Заполнение заявления: выбрать необходимый вид операции, заполнить сведения и прикрепить электронные копии вышеуказанных документов.
4. Подписание: подписать заявление с помощью ЭЦП и отправить.