Ответы на часто задаваемые вопросы для средств массовой информации

Как получить удостоверение тракториста-машиниста?

Для получения удостоверения тракториста-машиниста необходимо пройти специальный учебный курс и сдать экзамен. Оформить данный документ можно онлайн через портал elicense.kz либо в местном государственном органе (отделе сельского хозяйства). Поскольку тракторы относятся к строительной и сельскохозяйственной технике, обычное водительское удостоверение не дает права на их управление.

Основные этапы и требования для получения удостоверения. Перед подачей заявления необходимо подготовить следующие документы:

- свидетельство об окончании учебного курса (либо диплом по специальности «Механизация сельского хозяйства»);

- медицинскую справку по форме № 073/у (допуск к управлению транспортными средствами);

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины — в размере 0,5 МРП;

- фотографию размером 3,5 × 4,5 см.

Получение онлайн (через портал электронного лицензирования). Услуга предоставляется через сайт elicense.kz:

1. Авторизация: войти на портал и авторизоваться с помощью ЭЦП (электронной цифровой подписи) или QR-кода eGov Mobile.

2. Поиск услуги: в строке поиска указать «Выдача удостоверений на право управления тракторами и самоходными шасси и механизмами, изготовленными на их базе» и перейти к соответствующей услуге.

3. Заполнение заявления: выбрать необходимый вид операции, заполнить сведения и прикрепить электронные копии вышеуказанных документов.

4. Подписание: подписать заявление с помощью ЭЦП и отправить.