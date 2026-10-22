В Бородулихинском районе капитально отремонтировали Дом дружбы и благоустроили аллею

Аким области Абай Берик Уали посетил несколько объектов в селе Бородулиха – административном центре Бородулихинского района. Глава региона ознакомился с деятельностью Дома дружбы после капитального ремонта, а также осмотрел благоустроенную аллею.

Дом дружбы функционирует с 2011 года. В настоящее время в учреждении работают 6 сотрудников. Здесь действуют 4 кружка и клуба, которые посещают 70 человек.

На базе Дома дружбы функционируют 6 этнокультурных объединений: казахское культурное объединение «Дәстүр», русские этнокультурные объединения «Славянка» и «Родник», татарское этнокультурное объединение «Ләйсан», украинское этнокультурное объединение «Смерічка» и немецкое этнокультурное объединение «Возрождение». Кроме того, при учреждении действуют структуры, направленные на укрепление общественного согласия. Среди них 19 Советов аксакалов (1 районный и 18 сельских), 19 Советов матерей (1 районный и 18 сельских), организация «Ассамблея жастары» и Центр волонтерского движения.

В этом году в здании проведен капитальный ремонт. На ремонтные работы и оснащение кабинетов направлено 38,4 млн тенге. В ходе ремонта заменены окна, напольные покрытия, лестничные ограждения и электрический котел. Также покрашены стены и двери, расширена входная группа. Кроме того, приобретены интерактивный стол для музейной экспозиции и уличная юрта.

Осмотрев обновленное здание, глава региона подчеркнул важность создания комфортных условий для деятельности этнокультурных объединений.

«Ранее это здание находилось в очень плохом состоянии. За три месяца здесь был проведен качественный ремонт, и в преддверии одного из главных государственных праздников нашей страны – Дня Республики – мы предоставляем вам такое комфортное и обновленное здание. Это важное учреждение, которое занимает особое место в общественной жизни района и объединяет представителей разных этносов вокруг общих целей. Теперь наша задача — эффективно использовать обновленное здание и продолжать системную работу по укреплению общественного согласия», – отметил Берик Уали.

Коллектив Дома дружбы выразил благодарность за обновление здания.

«Сегодня для нас особенный день. В год 15-летия Дома дружбы мы получили такое прекрасное здание. Как вы сами видите, у нас большая и дружная семья. Теперь у всех нас есть свой общий дом, где мы можем собираться, обсуждать важные вопросы, укреплять наше согласие и единство. Для всех нас это большая радость», – сказала директор Дома дружбы Бородулихинского района Александра Шпилькина.

В этом году в целях создания комфортных условий для отдыха сельских жителей и обновления общественного пространства проведены работы по благоустройству аллеи на улице Школьная в районном центре.

В рамках проекта на аллее уложена брусчатка, установлена система освещения. Также размещены скамейки со встроенными урнами. Особое внимание уделено удобству и эстетическому оформлению территории.

Кроме того, на аллее установлена малая архитектурная форма в виде домбры с музыкальным сопровождением. Новый объект не только украшает общественное пространство, но и способствует популяризации национальной культуры. Обновленная аллея стала комфортным местом для прогулок и отдыха жителей, придав селу более современный и благоустроенный облик.

Ознакомившись с результатами благоустройства, глава региона отметил, что работа по улучшению внешнего облика и развитию инфраструктуры населенных пунктов будет продолжена на системной основе.