Аким области Абай встретился с жителями Бородулихинского района

В ходе встречи аким Бородулихинского района Талгат Муратов представил доклад о показателях социально-экономического развития района за 2025–2026 годы. Аким области Абай Берик Уали рассказал об основных экономических показателях региона, реализуемых в районе проектах и дальнейших планах развития.

Бородулихинский район является одним из крупнейших сельскохозяйственных районов области. За девять месяцев текущего года здесь произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 48,4 млрд тенге. Посевные площади составили 360,9 тысячи гектаров, или 45,6% от общей посевной площади области. В районе намолочено 150,8 тысячи тонн зерна, с начала года обновлено 62 единицы сельскохозяйственной техники. В карту инвестиционных проектов агропромышленного комплекса до 2030 года от Бородулихинского района включены 6 проектов общей стоимостью 11,5 млрд тенге.

В районе ведётся работа по открытию новых производственных предприятий. В этом году введён в эксплуатацию зерносушильный комплекс крестьянского хозяйства «Красный партизан» стоимостью 1,2 млрд тенге. Компания «Шыңғыс Тас» ведёт строительство кирпичного завода стоимостью 2 млрд тенге.

В текущем году выделены средства на улучшение дорожной инфраструктуры района. В селе Бородулиха отремонтировано 3,2 километра дорог по улицам Советская, Рабочая и Ауэзова. В селе Михайличенково близятся к завершению ремонтные работы на пяти улицах. В 2027 году планируется отремонтировать четыре улицы в селе Бородулиха. Также в следующем году предусмотрено выделение средств на ремонт улиц в посёлке Жезкент.

Продолжается работа по обеспечению населения качественной питьевой водой. В этом году к централизованному водоснабжению подключены сёла Переменовка и Ремки. Для решения вопроса питьевого водоснабжения посёлка Жезкент поставлена задача разработать проектно-сметную документацию.

Особое внимание уделяется обеспечению населения жильём. В этом году в Бородулихинском районе выделены средства на приобретение 20 квартир для граждан из социально уязвимых категорий населения.

В сфере образования текущий ремонт проведён в 17 школах района. Для обеспечения безопасной перевозки учащихся планируется приобрести 7 автобусов по механизму финансового лизинга.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в районе построены 3 новых медицинских объекта. Для Бородулихинской центральной районной больницы приобретено медицинское оборудование.

В сфере культуры для 8 сельских клубов района закуплена музыкальная аппаратура. При поддержке фонда «Қазақстан халқына» на базе сельской библиотеки села Новая Шульба открыт комьюнити-центр «Жаңа клуб».

В целях развития инфраструктуры связи в 2026–2027 годах планируется провести волоконно-оптические линии интернета в 24 села района. В настоящее время соответствующие работы ведутся в 13 населённых пунктах.

Глава региона подчеркнул, что работа по поэтапному решению вопросов, волнующих жителей, включая состояние дорог, обеспечение питьевой водой, уличное освещение и другие инфраструктурные проблемы, будет продолжена.

«Я и ранее неоднократно знакомился с состоянием социальных объектов и жизнедеятельностью района. Безусловно, решить все накопившиеся проблемы в короткие сроки невозможно. Однако наиболее актуальные для населения вопросы – состояние дорог, обеспечение питьевой водой и освещение населённых пунктов – всегда находятся на особом контроле. Благодаря системной работе эти проблемы постепенно находят своё решение», – отметил Берик Уали.

В завершение встречи жители задали интересующие их вопросы. Аким области заверил, что все озвученные проблемы и предложения не останутся без внимания.

Перед встречей глава региона провёл личный приём граждан. Жители подняли вопросы обеспечения питьевой водой и ремонта автомобильных дорог в населённых пунктах. Выслушав обращения, аким области поручил руководителям профильных управлений и акиму района изучить поднятые вопросы и принять соответствующие меры.

До начала личного приёма акима области руководители областных управлений также провели приём жителей района и ответили на их вопросы.

После встречи с населением аким области вручил ключи от 3 новых санитарных автомобилей, переданных району для улучшения работы службы скорой медицинской помощи.