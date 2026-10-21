Нуржан Есенжолов назначен руководителем управления по делам религий области Абай

Нуржан Ергалиевич Есенжолов родился в 1985 году в городе Семей. Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт по специальности «История», затем Казахский инновационный гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция».

Выпускник международной программы «Болашак». Окончил магистратуру Шеффилдского университета в Великобритании по специальности «Государственное управление и политика». В 2020–2023 годах обучался в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 2007 году преподавателем кафедры «История» университета имени М. Ауэзова.

В разные годы занимал должности ведущего специалиста отдела внутренней политики города Семей, ведущего и главного специалиста отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима города, заместителя руководителя отдела культуры и развития языков, заместителя руководителя отдела внутренней политики, пресс-секретаря акимов города Семей и Восточно-Казахстанской области.

С 2018 по 2024 год возглавлял отдел внутренней политики города Семей, в 2024–2025 годах занимал должность руководителя аппарата акима города Семей.

До назначения работал заместителем руководителя аппарата акима области Абай.

С 21 октября 2026 года назначен руководителем управления по делам религий области Абай.