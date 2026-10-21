В преддверии национального праздника – Дня Республики в области Абай состоялась презентация многотомного собрания произведений, посвящённого возрождению просветительского наследия казахских деятелей начала XX века. В мероприятии приняли участие аким области Берик Уали, писатель, религиовед Кайрат Жолдыбайулы, представители интеллигенции региона.

Приуроченное к 35-летию Независимости Казахстана 35-томное издание, подготовленное в рамках серии «Мирас», включает учебники для детей, познавательные труды и переводы. Уникальное собрание, впервые увидевшее свет, призвано познакомить современных читателей с духовным и интеллектуальным наследием выдающихся казахских деятелей, посвятивших свою жизнь развитию образования, науки и формированию национального самосознания.

Глава региона отметил, что проект реализован в поддержку инициатив Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по развитию культуры чтения и формированию интеллектуальной нации.

«16 мая этого года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписал исторический Указ, определяющий будущее нации и непосредственно влияющий на развитие человеческого капитала. Этот важный документ предусматривает меры по развитию культуры чтения и формированию интеллектуальной нации. Во исполнение поручений Главы государства мы начали масштабную работу в этом направлении на священной земле Абая. Одним из наиболее значимых и уникальных проектов стало 35-томное собрание произведений, подготовленное в рамках серии «Мирас», которое сегодня представлено вашему вниманию», – сказал Берик Уали.

В собрание вошли произведения Турагулa Абайулы, Спандияра Кубеева, Алихана Букейханова, Ахмета Байтурсынулы, Миржакыпа Дулатулы, Жусипбека Аймауытулы, Халела Досмухамедулы, Магжана Жумабайулы, Мухтара Ауэзова и других выдающихся представителей казахской интеллигенции. По содержанию книги объединены в три тематических раздела: «Естествознание», «Литературные переводы» и «Детская литература».

Эти произведения отражают стремление казахской интеллигенции того времени к просвещению народа, воспитанию подрастающего поколения и приобщению казахских детей к достижениям мировой науки и культуры. Они стали ярким примером служения нации и не утратили своей актуальности и ценности по сей день.

Исторические труды, впервые изданные в рамках единого проекта, адаптированы с учётом возрастных особенностей современных читателей и дополнены качественными иллюстрациями. Такой подход позволяет сделать содержание произведений более понятным для детей и повысить их интерес к чтению.

Собрание, имеющее большую образовательную и культурную ценность, будет передано во все школы и колледжи области Абай.