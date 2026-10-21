Сегодня аким области Абай Берик Уали посетил микрорайон «Подстанция №18» в городе Семей, где ознакомился с проведёнными работами по благоустройству и модернизации инфраструктуры, а также пообщался с местными жителями.

Микрорайон расположен в 4 километрах от центра города. Здесь находятся 3 многоквартирных дома, в 64 квартирах этого дома проживают более 200 человек.

За последние два года в микрорайоне проведён ряд работ по обновлению инфраструктуры. В прошлом году были установлены мусорная площадка и контейнеры, построен остановочный павильон. В этом году продолжились работы по благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры. За счёт средств АО «KEGOC» проведён средний ремонт 2 километров дороги. Кроме того, проложен центральный водопровод протяжённостью 4,4 километра. Для детей благоустроены игровая и спортивная площадки, созданы условия для активного отдыха и занятий спортом. Во дворах установлено освещение.

Микрорайон обеспечен общественным транспортом. Здесь курсирует автобус №54. Для учащихся организован специальный подвоз в школу №33.

Глава региона отметил, что особое внимание уделяется развитию инфраструктуры окраинных районов города и повышению качества жизни их жителей.

«В преддверии главного праздника нашей страны – Дня Республики, думаю, проведённые работы стали хорошим подарком для жителей микрорайона «Подстанция №18» со стороны городского акимата. Здесь отремонтировано около двух километров дороги, проложен центральный водопровод, обустроены детская игровая и футбольная площадки. Всё это сделано на основе обращений жителей. В соответствии с концепцией Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «Слышащее государство» вопросы, поднимаемые населением, последовательно решаются. Главное – обеспечить жителей качественными дорогами, питьевой водой и уличным освещением. Работа в этом направлении будет системно продолжена», – сказал Берик Уали.

Местные жители выразили благодарность за открытие новой детской площадки.

«Раньше у наших детей не было специальной площадки для игр, поэтому нам приходилось искать подходящие места в других районах. Теперь дети смогут играть на современной и комфортной площадке прямо у нас во дворе, на наших глазах. Для нас это большая радость. Мы очень благодарны», – поделились жители микрорайона.